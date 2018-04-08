Cappadox biletleri satışta

Geçen sene ilk kez gittim Cappadox
'a. Yaz olmasına rağmen havanın azizliğine uğradık. Yağmur, çamur, rüzgar kimseyi yıldıramadı ama. Herkesin üstünde yağmurluklar festival etkinliklerine katıldılar. Bu sene 14-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek festival. Biletleri şimdiden satışa çıktı. Çağdaş sanat, müzik ve gastronomiyi birleştiren festivalin programı yine epey yoğun. Müzik programında Mulatu Astatke, Duman, Kalben, Baba Zula gibi isimler var. Çağdaş sanat programı 'Sessizlik' teması etrafında oluşturulmuş. Doğada açık ateşte yemek pişirme, piknik, gece atıştırması ise yemek meraklılarını cezbedecek cinsten.