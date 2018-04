Farklı kültürlerin peşinde lüks tatil

BUGÜN NELER OLDU

Kişiselleştirilmiş ve lüks tatil tüm dünya genelinde her geçen gün artıyor. 2009 yılında dünya çapında lüks otellerde ve konaklama merkezlerinde kalanların sayısı 186.3 milyonken bu sayı geçtiğimiz yıl 306.3 milyonu buldu. Ve 2021 yılında sayının 394.6 milyonu bulması bekleniyor. Tüm dünyada lüks turizm trendlerini analiz eden GalobalData isimli şirket, "Lüks demek farklı kültürleri görmek, yeni şeyler öğrenmek ve yeni deneyimlere sahip olmak demek. Bir zamanlar olduğu gibi beş yıldızlı otellerde gurme restoranlarda yaşanan turizm deneyimi artık lüks olarak kabul edilmiyor" yorumunda bulunuyor.Araştırmaya göre kariyerin ivme kazandığı, gençlik yıllarındaki deneyimle yeni deneyimlerin harmanlandığı dönem 30-40. Bu yaş grubundakiler kökleşmiş alışkanlıklar yerine yeni deneyimlere ve keşiflere daha açık.Sosyal medyanın da etkisiyle artık her şeyin size özel olduğu bir dönem yaşıyoruz. Odanızı tamamen kendinize göre dekore edebildiğiniz, hatta size hizmet edecek görevlileri bile seçebildiğimiz tatillerin söz konusu olduğu bir dönem yaşıyoruz.Küreselleşen dünyanın her köşesinde neler olduğundan hepimizin artık haberi var. Bu durumda insanlar, özellikle de maddi durumları nedeniyle seyahatlere belirli bir bütçe ayırabilenler etik değerlere daha fazla saygı duyuyor. Bu yüzden etik değerlere dikkat eden kurumlar, uluslararası kuruluşlara destek veren firmaların özel yatırımlarının olduğu noktaları ziyaret etmek daha kıymetli bir deneyim oluyor.Özel bir konser organizasyonu, bir ödül töreni ya da bir festival... Lüks turizm diyenler, sadece konaklamakla değil yepyeni bir deneyime de imza atmanın peşinde.Aileler için lüksün tanımı çok farklı. Hem çocuklarının tatil sırasında dinlenmesini hem de yeni bir kültürü öğrenmesini istiyorlar. Bu amaçla en çok tercih ettikleri rotalar adalar ya da egzotik rotalar... Filipinler Malezya , Hawaii ve Singapur en çok tercih edilen rotalar arasında.Son dönemde lüks tatil dünyasındaki en önemli trendlerden biri de hayvanlarla tatil. Özellikle bekar ve hayvanseverler her yıl on binlerce doları can yoldaşlarıyla zaman geçirmek için ayırıyor. Bu konuda en gelişmiş anlayışa sahip olan ülkeyse Japonya . Ülkenin hayvanlarla kalınan otellerine özel jetlerle ulaşım sağlanıyor ve köpekle sahibinin tatil boyunca iyi zaman geçirmesi sağlanıyor.