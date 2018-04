Kadın gezginler dünyayı dolaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bisiklet sürmek çok popüler. Şehrin bütün güzellikleri ve tarihini bisiklet üzerinde keşfediyorsunuz. Bisiklet yolları düzenli. Parke taşlarla döşenmiş Kopenhag sokakları ise şehre nostaljik bir hava katıyor. Kanallardan, köprülerin birleştiği yerlerden gün batımını ve İskandinav manzarasını seyredebilirsiniz. Şehrin dört bir yanında ünlü mutfak dehalarının restoranlarında müthiş lezzetleri deneyebilirsiniz.Kusursuz gökyüzünün altında, iyi yemek ve iyi insanları bir araya toplamış gibi Marfa. Çölde uzun süre yol aldıkça hiçliğin ortasında bir yer gibi görünürken gözünüze bir Prada mağazası çarpıyor. Marfa kaliteli yemekleri, enerjik sanat esintileri, yıldızlı gökyüzü gibi birçok göz alıcı özellikleriyle gezginleri kendine çekiyor. Hotel Paisano, Marfa'nın tarihi bir oteli. El Cosmico çok popüler. Burada çadır kiralayabilir ve her ayın ilk cumartesi günleri düzenlenen karaoke eğlencelerine katılabilirsiniz.Yunanistan'la aynı denizi paylaşıyoruz. Kültürümüz birbirine çok yakın. Atina ve Selanik'teki restoranlar lezzetleriyle damak zevkimize uygun. Mimari yapıları, masa düzenleriyle birlikte nostaljik havasını günümüzde hâlâ koruyor. Mavinin her tonunu görebileceğiniz eşsiz Ege manzarasına karşı içeceklerinizi alıp gün batımını izleyebilirsiniz. Yunanistan'a geldiğinizde Ikarya adasını ziyaret etmeden dönmeyin. National Geographic tarafından yapılan bir araştırmada dünyada en uzun süre yaşayan insanların Ikarya adası yerlileri olduğu ortaya çıkmış. Adada gece eğlencelerinin vazgeçilmezi sirtaki gösterilerini izleyebilirsiniz.Bir süreliğine kalabalığın içinde kaybolmak isteyenler için New York ideal bir şehir. New York hem ucuz hem diğer kentlere göre daha yaşaması kolay. İnsanlar rahat ve zaman kaygısız bir hayat sürüyor. Bol bol yürüyüşlere çıkabilirsiniz.Navigasyon sayesinde kaybolmanız zor. Metro hatları oldukça düzenli tasarlanmış. Manhattan size çok korkutucu gelirse Brooklyn'de konaklayabilirsiniz. İnsanlar sıcakkanlı ve sevecen.