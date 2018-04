BUGÜN NELER OLDU

Nisan ayı gelip, güneşin içimizi ısıtmasıyla birlikte Tatil Sabah ekibinde bir kıpırdanma başlar. Haber koşturması arasında uçak rezervasyonları yapan, tur şirketlerinin sayfalarında gezinen, tecrübelisinden rota tavsiyesi alan çok olur. Bu arada haziran, temmuz ve ağustos aylarının takvimleri asılır yayın yönetmenimizin kapısına... Kim, hangi tarihte izin yapacak oraya yazar... Yani daha yazın başında biz biliriz kimin, ne zaman, nereye gideceğini... Hangi ekipte durum böyle değildir ki? Yaz kapıda. Tatil planlamak, yapmaktan güzel... Planlarken hayaller kurulur, günü batıracak restoranlar düşünülür, en önemlisi bütçe planlanır. İşte tam da böyle bir dönemde, belki bizim ekibin planları size ilham olur diye tek tek yazdık, kim nereye gidecek ya da gitmenin hayalini kuruyor diye...Bu yaz herkes gibi ben de deniz-kum-güneş üçgeninde planlar yapıyorum. Küçük bir arkadaş grubu olarak Kamboçya ve Vietnam'da tekne turu yapmayı planlıyoruz. Mekong Nehri üzerinde yapacağımız bu tekne turunda Çin, Myanmar-Laos ve Laos-Tayland'ı görmüş olacağız. Farklı medeniyetler, kültürler, diller... Unutulmaz bir tatil bizi bekliyor. Bunun dışında altı yaşındaki oğlumun ısrarları üzerine Antalya 'daki çocukların o çok sevdiği 'efsane' otele de gitmeyi planlıyoruz. Deniz tatili olarak da daha önce gittiğimiz ama tadı damağımızda kalan Paros adasını bir kez daha ziyaret etme planlarımız varYaz demek benim için Barselona demek. Şehri çok seviyorum evet, ama asıl motivasyon kaynağım haziran ayında şehirde düzenlenen iki harika müzik festivali. Primavera ve Sonar. Her yıl dönüşümlü olarak iki festivalden birine katılmaya özen gösteriyorum. Bu yıl Sonar, 25. yılını kutladığı için harika bir program hazırladı. Ben de hemen uçak biletimi aldım. Barselona'ya gittiğimde mutlaka El Born'a da uğrarım. Çeşit çeşit tapas yemeden dönmem. Bu yıl tatilimi iki gün uzatıp şehre çok da uzak olmayan Sitges'e de gideceğim. Katalonya'nın incisi olarak adlandırılan bölgenin plajları çok güzelmiş duyduğuma göre...Benim bu yaz gitmeyi planladığım şehir Portekiz'in başkenti Lizbon. İstanbul gibi yedi tepeye kurulu kent, püfür püfür deniz havası, dar sokakları ve tramvayı ile en çok merak ettiğim Avrupa kentlerinden biri. Bu seyahatimde ilk uğrayacağım bölge Alfama olacak. Lizbon'un en eski sokaklarının, evlerinin bulunduğu bu bölgede bol yokuşlu sokakları, restore edilmeden kullanılan rengarenk apartmanları, her biri enteresan detaylara sahip kapıları fotoğraflamayı düşünüyorum. Bir başka hayalim de birbirinden lezzetli Portekiz yemeklerini tatmak ve Portekiz kadınlarının söylediği, hüzün ve özlemi yansıtan bir müzik türü olan fado çalan mekanları ziyaret etmek.Yıllar sonra lise arkadaşlarım bu yaz bir tatil planlayalım dedik. Ama tatil rotamızın Türkiye dışında bir yer olmasına, Amerika kadar da uzak olmamasına karar verdik. Hem herkesin eğleneceği, hem herkesin kolayca ulaşabileceği, hem de hiçbirimizin görmediği bir nokta ararken sonunda Portekiz'in başkenti Lizbon'da karar kıldık. Dört kız baharın son günleri bitip yaza merhaba derken Akdeniz 'in sıcaklığını hissedebileceğimiz bu güzel şehirde uzun bir hafta sonu geçireceğiz. Yemeğin güzel, eğlencenin hareketli, deniz kenarının keyifli olduğu söylenen ve her gidenin bir kez daha gitme planı yaptığı bu şehri dört bambaşka kadın bakalım nasıl deneyimleyecek?Ailecek yaptığımız New York seyahati sonrası Los Angeles ve San Francisco hayalleri kurmaya başlamıştık. Kısmet bu yazaymış... Milleri biriktirdiğimiz an hiç düşünmeden ağustos ayı için San Francisco gidiş, Los Angeles dönüş biletlerimizi aldık. Pasifik Okyanusu kıyısından Monterey, Santa Cruz, Carmel gibi tatlı Amerikan kasabalarına uğraya uğraya biraz da kafamıza göre bir seyahat olacak. San Francisco'da şehrin göbeğinde konaklamayacağız. Napa Vadisi'ne uğramadan, Silikon Vadisi'ni turlamadan olmaz. Los Angeles'ta da plan aynı, Venice Beach'te bir ev kiralayıp, okyanusun keyfine varacağız. Bakarsınız San Diego 'ya gideriz, belki araya bir Las Vegas sıkıştırırız...Seyahat edeceğim şehri seçerken tarihi bir hafızaya sahip olmasına, o ruhu korumasına dikkat ederim. Bir de tabloları aratmayacak manzaralar sunan köyleri varsa o seyahat eşsiz bir deneyime dönüşür. Salzburg'a birkaç saat uzaklıktaki Hallstatt köyü tam da böyle bir yer. Burası bir tuz üretim merkezi. Nüfusu binin altında. Masmavi gölün suyu kirlenmesin diye elektrikli bot ve tekne kullanılıyor.Galiba çocukluğumun geçtiği semt Bahçeşehir'in çift katlı otobüslerinden geliyor bu Londra hayranlığı. London Eye'dan şehri seyretmek, kırmızı çift katlı otobüsleriyle şehri turlamak ayrı bir keyif olsa gerek. Ters taraftan akan trafikte bile yolumu şaşırmak istiyorum, bu yüzden Londra. Havanın sürekli yağmurlu olması asla oraya gitmek için bir engel değil.Eşimle ilk gençlik dönemimde yaz tatilerini geçirdiğim, kendimce bir nevi 'hippi'lik dönemi yaşadığım Olimpos'a gitmeyi düşünüyoruz. Bir haftayı aynı tişört ve şortla geçirebileceğiniz, dağların, ağaçların arasında bir özgürlük rüyasıydı benim için Olimpos. 40'ların başında yeniden bir haftalık da olsa bir rock'n roll tatil alternatifi zihni açar, bir yudum da olsa özgürlük hissi verir cildi güzelleştirir diye düşünüyorum!Haftasonları İstanbul'un kalabalığına karışmadan yaşamak en güzeli. Bu nedenle Cumartesi sabahları erkenden yola çıkıp, hafta sonu gezileri yapmayı planlıyoruz. İlk sırada Edirne ve Bursa var... Karadeniz'e hiç gitmedim. Aile geçmişim Gürcistan'a uzandığı için çok merak ediyorum. Tabii ki Artvin de bu planların içinde. Göcek de rotamızda. Orada geçirilen günlerde çevre köylerde dolaşmak da çok cazip. Hepsi ayrı bir tarih, hepsi ayrı bir hikaye.Evvelki ay Paris Charles de Gaulle havalimanında naneli sakıza 5.5 Euro verdiğimden beri yurtdışı planı yapmaya mesafeliyim. Zaten yaz; şehir keşfi, tarih sondajı, kültür-sanat aktivitesinden ziyade basitçe deniz-güneş demek benim için. Onun da âlâsı bizde, Ege'de. Mayıs deniz siftahı için tamamdır. Garantici yanımız ağır basarsa biraz daha Akdeniz belki: Kaş, Kalkan, Antalya... Ama Bozburun da nefis olur. Datça da. Belki bir Bodrum teftişi, hem Orfoz'da da deniz mahsulleri ziyafeti... Haziranla eylül arası hedefim mümkün olduğunca çok sayıda hafta sonu kaçamağı yapmak. Biraz esnetmeli olmak şartıyla ama: Cumadan salıya. Sekiz yıl önce olmalı. Hayatımın en tatilli yazını geçirmiştim. Her cuma, bazen perşembeden arabayla Kuzey Ege'ye gidiyor, salı dönüyorduk. Assos, Ayvacık, Sazlı... Bir Yahya'dan öbür Yahya'ya... Ekim başında o zamanki patronum yanıma gelip "Yahu sen de hiç tatil yapamadın" demişti. Dalga geçmiyordu, samimiydi. Bu yaz da böyle bir izlenim bırakmayı arzuluyorum! Şeytan da boş durmuyor tabii. Diyor ki oraya kadar gitmişten Ayvalık ne ki, bir saat... Oradan feribotla Midilli ne ki, hadi olsun iki saat...Bir iki ufak ziyaret dışında yolum hiç Ege taraflarına düşmedi ama hayli merak etmekteyim. Arnavut kaldırımlarıyla ünlü taş sokakların arasında gezinmek, deniz mahsullerini bolca tüketmek, çok kalabalık olmamasını umarak şehir hayatından uzaklaşmak, civardaki adalara tekne turu yapmak ve buraya özgü lokmayı tatmak Cunda'ya gitmek isteyişimin öncelikli sebepleri. Ancak pek çok kişi Cunda'da kamp yapmayı öğütlese de civarda temiz bir butik otel bulmayı ümit ediyorum.Denize dimdik dalan sert kayalar üstünde sımsıkı tutunan köyler... Sırf bu manzara için bile tekrar tekrar gidebilirim Amalfi Sahillerine. Lattari Dağları'nın güney yamaçları en çok da Positano'da dikleşiyor. Üstelik Praiano gibi keşfedilmeyi bekleyen başka yerler de var. Yine de Positano'daki La Sirenuse Oteli'nin terasından eşsiz gün batımının keyfi başka bir şeyde yokÇalışan anne olmak zor. Uykusuz geceler ve koşturmalar hayatınızın doğal bir parçası haline geliyor. Durum böyle olunca yaz tatili planımı gezip, görmek, eğlenmek üzerine değil de durup dinlenmek üzerine yapıyorum. Çocukların eğlenmesi ebeveynlerin dinlenebilmesi için her türlü detayın düşünüldüğü, çocuk dostu oteller en fazla Antalya'da var. Bu yüzden rotamız Antalya. Pek çok eğlence seçeneği var. En güzeli ise siz eşinizle baş başa kalmak istediğinizde bir bakıcıya çocuğunuzu bırakıp onları telefonunuza indirdiğiniz bir program ile her an izleyebiliyorsunuz. Hadi haziran gelse de ailecek huzurlu bir tatil yapsak...Çanakkale Savaşları'nda verilen mücadeleyi tam anlayabilmek için savaşın yapıldığı alanı sindire sindire gezme, detaylı bir şekilde öğrenme isteği yıllardır içimde ukdedir. Bir araba kiralayıp çadır kura kura üç-beş gün savaşın yaşandığı gerçek mekanları gezmek istiyorum. Çıkarmanın yapıldığı koyları, savaşın seyrini değiştiren kahramanlık öykülerinin yazıldığı siperleri dolaşma isteğimin sebebi, savaşan askerlerin neler yaşadıkları anlama çabası.Roma 'daki Kolezyum, Aşk Çeşmesi, Pantheon gibi yapılar henüz görme fırsatım olmasa da ihtişamlı görüntüleriyle hafızama kazınmış durumda. Tarihe tanıklık edeyim derken midesini de düşünenler için İtalyan mutfağı birçok seçenek sunuyor. Gelato tarzı artizan İtalyan dondurmaları, makarnaları ve pizzaları şimdiden insanı heyecanlandırıyor. İtalya dendiğinde akla gelen ilk konulardan biri ise moda. Dünyaca ünlü İtalyan markalarının yanı sıra farklı ve yaratıcı lokal butikleri keşfetmek için de sabırsızlanıyorum. Şimdiden mayıs ayı için biletimi aldım bile!