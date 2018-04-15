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En güzel bahar rotaları

Giriş Tarihi: 15.4.2018
En güzel bahar rotaları

Yedigöller : Bolu'nun kuzeyindeki Parkı, yedi gölden ve kocaman bir ormandan oluşuyor. Elektrik, su, yemek gibi ihtiyaçların karşılanmadığı parkta doğal yaşamı tecrübe edebiliyorsunuz. İnbükü : Marmaris'te bulunan 26 dönümlük orman kampı yaklaşık 130 çadırın kurulabilmesi için ideal. Ayrıca karavanınız ile de gelip burada kalabilirsiniz. Gökova Orman Kampı: Muğla'nın Akyaka Beldesi'nde bulunan kamp merkezinin 300 çadır ve 70 karavan kapasitesi var. 2 km'lik sahil şeridi bulunan kampın denize uzaklığı ise sadece 150 metre. Kazdağları: 'nin oksijen deposu olan Kaz Dağları, tertemiz havası ve kamp alanlarıyla ünlü. 'dan uzaklaşmadan kamp tatili yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Kazdağları, sakin ortamı ve doğal güzellikleriyle kamp yapmaya en uygun yerlerden biri.

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En güzel bahar rotaları
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