Rüzgarlı şehirde hız şöleni

Eğer aklınızda Bakü'yü görmek varsa bu ay tam zamanı. Dünyaca ünlü otomobil yarışı Formula 1'in Azerbaycan ayağı 27-29 Nisan tarihleri arasında başkent Bakü'de gerçekleşecek. Vettel, Hamilton ve Alonso gibi meşhur Formula 1 yarışçıları ile selfie çektirmek, Ferrari ve Mercedes gibi markaların süper otomobillerini pistte yarışırken seyretmek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Bu yılki, Bakü'de gerçekleşen üçüncü yarış olacak. Yarışlara paralel olarak gerçekleşecek konserler ve partiler de iddialı. Christina Aguilera, Dua Lipa, Jamiroquai gibi dünyaca ünlü yıldızlar konser verecek isimler arasında. Martin Solveig ve Afrojack gibi DJ'ler de performans sergileyecek. Seyahat için ikna olduysanız hemen şehri de anlatmaya başlayalım. Modern mimariyle güzelleşen, gelişen bu kozmopolit şehir, lezzetli yemekler yiyebileceğiniz, bakımlı, sürprizli ve temiz bir yer. Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan şehre indiğinizde sizi önce rüzgar karşılıyor. Zaten Bakü, rüzgarlı şehir anlamına geliyor. Eski Bakü'yü görmek için eski şehir olarak adlandırılan bölgeye gitmek gerekiyor. Etrafı surlarla çevrili tarihi merkez UNESCO tarafından korumaya alınmış. Eski şehrin kapısından geçince rüzgarın aniden durduğu söyleniyor. Şehir bu şekilde misafirlerine hoş geldin, diyormuş. Deneyip, kendiniz de görebilirsiniz. Kafelerin, restoranların, antika ve halı dükkanlarının sıralandığı eski şehrin labirenti andıran sokaklarında vakit geçirmek keyifli olsa da fiyatların turistik olduğunu belirtelim. Cumbalı taştan evlerin birçoğu butik otel olarak hizmet veriyor.

MUHTEŞEM SARAY

Eski şehirde mutlaka görülmesi gereken iki yer var. Bunlardan biri Bakü'nün 12. yüzyılda kurucuları olan Şirvanşahlara ait saray. Doğu'nun en muhteşem saraylarından biri olarak kabul ediliyor. Bir külliye olarak tasarlanmış olan Şirvanşah Sarayı'nın içinde Seyid Yahya ve Bakuvi türbeleri, cami, sarnıç, hamam, divanhane gibi yapılar bulunuyor. Saray bugün müze olarak kullanılıyor. Kız Kalesi ise şehrin sembollerinden. 27 metre yüksekliğindeki kale, 12. yüzyılda inşa edilmiş. Efsaneye göre kral kızını aşık olduğu fakir gençten ayırmak için kuleye kapatmış. Kız da dayanamayıp kuleden atlayarak intihar etmiş. Tepeden bakınca kale Q harfi şeklinde görünüyor. Azerbaycan'ın bağımsızlığının, birlik ve bütünlüğünün simgesi ise Bayrak Meydanı. Burada bulunan bayrak direğinin uzunluğu 162 metre, ağırlığı 220 ton. Bayrağın eni 35, uzunluğu ise 70 metre. Bayrağın ağırlığı ise 350 kilo. Bakü'de denizin ve rüzgarın tadını çıkarmak isteyenler sahilde yürüyüşe çıkıyor. Dolgu sahil şeridi Bakülülerin sosyalleştiği yerlerin başında geliyor. Yürüyüşe sahil boyunca dizili fıskiyeler eşlik ediyor. Burada Bakü'yü üstten görebileceğiniz küçük bir dönme dolap da bulunuyor. Sahil şeridinin en kalabalık noktası ise Azadlık Meydanı. Sahilin arka tarafında ise kafeler ve mağazalar bulunuyor. Nizami Caddesi'nde birçok ünlü markayı bulmak mümkün. Geceleri sürekli değişen ışıklandırmaları ile Flame Towers ise Bakü'nün simgesi olarak inşa edilen yerlerden biri.



ÇAYHANELERİ MEŞHUR

Şehrin dört bir yanındaki çayhaneler Bakü'nün vazgeçilmezlerinden. Genellikle demlikle masaya gelen siyah çay yanında tatlıyla servis ediliyor. Baklava, şeker ve reçel çayın yanında en çok gelenler. Akşamüstü özellikle iş çıkışında halk çayhanelerde buluşup uzun uzun sohbet ediyor. Azerbaycan mutfağı ise Türk mutfağına çok benziyor. Etler ve hamur işleri bu mutfağın olmazsa olmazları. Azerbaycanlılar et olmadan doymadıklarını söylüyor. Geleneksel pilavları çok lezzetli. Kayısı, erik gibi meyvelerin kullanıldığı pilavda et de var. Pilavın dışı yufkalarla kaplanıp öyle fırına veriliyor. Azeriler turşu ve kompostoda da iddialı.



TÜRKÇE ANLAŞMAK MÜMKÜN

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Bakü trafiği, İstanbul'u aratmıyor.

Azerilerin para birimi Manat.

Hediyelik eşya almak istiyorsanız eski şehir ya da Nizamiye Caddesi'ne gitmelisiniz.

Azeriler ile Türkçe anlaşabiliyorsunuz. Her ne kadar bazı kelime ve cümle farkları olsa da çok fazla sorun olmuyor. Bu arada ülkede Rusça da yaygın olarak konuşuluyor.

Hazar Denizi'nden çıkan balıklardan yemeği unutmayın.



SÖNMEYEN ATEŞ

Kentin merkezinde yer alan ihtişamlı Alev Kuleleri, akşam olduğunda ateş renklerine bürünüyor. 2015 Avrupa Oyunları için yapılan stadın dış yüzeyi de yine alev temalı... Bakü'ye yakın bir bölgede bulunan Yanar Dağ, mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Bir zamanlar dağın üzerinde üç ateş yanarmış. Zamanla ikisi sönmüş, bir tanesi kalmış. Ateşin kaynağı dağdan çıkan doğal gazlar... 5. yüzyıla ait gezgin kayıtlarında da bahsi geçen ateş, bugün 10 metre yükseklikteki bir alanda görülebiliyor.