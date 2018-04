Tarih, kültür ve huzur kenti

Akla ilk zeytini, zeytinyağı, özellikle yerli turistin ilgi gösterdiği sahilleri gelse de Balıkesir, birçok alternatif sunan bir şehir. Marmara ve Ege'nin kesiştiği kent ilçelerindeki farklı zengin değerleriyle herkese hitap ediyor. Tarih ve kültür kenti Balıkesir'in bulunduğu bölgenin adı eski çağlarda Misya'ymış. Lidya dilinde anlamı Kayın Ağacı. 40 dakikalık bir uçak yolculuğu ile İstanbul'dan Edremit Havalimanı'na varıyoruz. Yaklaşık 1.5 saatlik otobüs yolculuğuyla da Balıkesir'in merkezindeyiz. Kente vardığımızda havanın sıcaklığı yaz gününü aratmıyor. Güzel havayı fırsat bilen ve günün tadını çıkarmak isteyen çok sayıda Balıkesirli kendini parklara, açık alanlara bırakmış. Kentin merkezi sakin.

HER İLÇESİ AYRI ZENGİNLİKTE

Büyükşehir kaldırımlarında görmeye alıştığımız insan seli de yok, bir koşuşturma, bir telaş da. Kent, bir milyon 200 bin nüfuslu. Ancak nüfusun sadece 300 bini merkezde olduğu için bu sakinliği kent merkezinde dolaşırken biz de rahatlıkla hissediyoruz. Kent merkezindeki Milli Kuvvetler Caddesi, Balıkesir'in en kalabalık ve en işlek caddesi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'ndan Balıkesir'in TÜİK verilerine göre 30 büyükşehir arasındaki en mutlu kent olduğunu, yine yazın kent nüfusunun özellikle yerli turistle 3.5 milyona ulaştığını da öğreniyoruz. Balıkesir doğasıyla da adından söz ettiren kentlerden. Öyle ki hangi ilçeye giderseniz yol boyunca size sadece yemyeşil bir doğa eşlik ediyor. Zeytin ağaçları ve çam ağaçları hem gözünüze hem ruhunuza hitap ediyor. Türkiye'deki 190 milyon zeytin ağacının 10 milyon adedinin Balıkesir'de olduğunu öğrenince alabildiğine uzanan bu yeşil görselliğe şaşırmıyoruz. Bununla birlikte 22 adası olan kentin yüzölçümünün İstanbul'un üç katı bir büyüklüğe sahip olmasını da not ediyoruz. Dursunbey ilçesinin ağaç ve ağaç ürünleri sanayisi, adını mermerden alan Marmara Adası mermerinin kalitesi, Bigadiç, Gönen, Kepsut, Sındırgı, İvrindi tarım ve çiftçiliği Altınoluk, Ayvalık, Akçay, Burhaniye de turizmiyle öne çıkıyor. Rehberimiz sanat tarihçi Faruk Öncü'nün dediği gibi kentin her ilçesi farklı özelliklere sahip. Kent tarihi ve kültürel mekanlar açısından da zengin.

TARİHİ MEKANLARI

ZAĞNOS MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ: Cami, imaret, türbe ve bedesteni de bulunan kentin en büyük külliyesi. Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından yaptırılmış. Atatürk'ün hutbesini okuduğu ilk ve tek cami olma özelliğini taşıyan yapı mimarisi ve görkemiyle dikkat çekiyor. SAAT KULESİ: Kentin simge eserlerinden. Dumlupınar Mahallesi'ndeki kule yokuşta olması nedeniyle karşısındaki tarihi şadırvanın oradan heybetiyle hemen göze çarpıyor. İstanbul'daki Galata Kulesi'nin benzeri olarak yapılan ancak 1898 depreminde yıkılan eser bugünkü halini 1901'de aldı. 1829 yılında Giritli Mehmet Paşa tarafından prizma şeklinde yapılan Saat Kulesi'ne halk arasında koca saat de deniyor. KUVA-Yİ MİLLİYE ANITI: Balıkesir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlığı simgelemek için yapılan Kuva-yi Milliye Anıtı'nı da görülecek yerler listenize ekleyebilirsiniz. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE ÖMER HALİSDEMİR ANITI: Ay ve yıldızdan oluşan anıtta 15 Temmuz'un kahraman ismi Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile iki yanında Ankara'da (Gölbaşı) şehit olan Balıkesirli iki özel harekatçının fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca 15 Temmuz'un tüm şehitlerinin isimleri de yazılı. Yıldızın içindeki 30 yıldız Ömer Halisdemir'in vücudundan çıkan kurşunları, 15 bayrak, 15 Temmuz'u, toplamdaki 16 bayrak da Türk devletlerini simgeliyor. ATATÜRK SİLÜETİ: Gömeç ilçesi girişindeki Atatürk Kayalıkları İzleme Noktası ilgi odağı. Karayolu kenarındaki bu noktadan Madra Dağı'ndaki Atatürk silüeti çok net bir şekilde görülüyor. Hemen başlıyoruz fotoğrafını çekmeye. KUVA-Yİ MİLLİYE MÜZESİ: Bina müze olmadan önce belediye binası olarak kullanılmış. Müzede o dönem alınan yazılı kararlar, Atatürk'ün Balıkesir'de çekilmiş fotoğrafları, arkeolojik ve etnografik eserler sergileniyor. Bu arada kentin valisi ve büyükşehir belediye başkanını da dinledik. Eğitim projeleriyle de dikkat çeken Vali Ersin Yazıcı, "Okuma alışkanlığının geliştirilmesi adına tüm okullarımızda haftada en az iki kez okuma saati yapılıyor. Ben ve tüm ilçe kaymakamları okullara gidiyoruz. Geleceği onlara teslim edeceğiz. Çağa uygun gençleri yetiştirdiğimizde Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacak" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da "Balıkesir Marmara ile Ege bölgesini birleştiren odak şehir. Türkiye ve Balıkesir'in hedefleri aynı. Balıkesir tarım, turizm ve sanayi şehri. Bu üç sacayağı üzerinde yükselmeliyiz. Geleceğin 10 yılında dikkat çekecek ve yıldızı parlayacak il Balıkesir olacak" şeklinde konuştu.



SEYİT ONBAŞI'NIN MEZARI VE ANITI

276 kg'lık top mermisini tek başına taşımasıyla Çanakkale Savaşı'nın efsane isimlerinden olan Koca Seyit'in mezarı ve anıtı da Balıkesir'de. Havran ilçesinde kendi adını taşıyan köydeki mezarı ve anıtı üçüncü kuşaktan torunu Muhammed Yıkar'a emanet. Seyit Onbaşı'nın köyüne döndükten sonra 10 yıl bu olaydan kimseye bahsetmediğini, Atatürk'ün Balıkesir'e geldiğinde kendisine maaş bağlatmak istediğini ancak odun toplamaya devam etmek istediğini, sonrasında hamallık yaparken zatüreeden 50 yaşında hayatını kaybettiğini bir kez de torun Yıkar'dan dinliyoruz.