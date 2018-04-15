Yeni başlayanlar için kamp rehberi

Kamp denince herkesin aklına doğayla baş başa kalma, büyük şehrin stresinden uzaklaşma arzusu geliyor. Eğer sizin de benim gibi yıllar sonra doğa sevginiz ateşlendiyse ve çadırı sırtlayıp kamp yapmaya gitmek istediyseniz bu yazı tam size göre. Benim maceram bir arkadaşımın beni arayıp "Hafta sonu kampa gidiyoruz, gelmek ister misin?" diye sormasıyla başladı. Hiç düşünmeden "Evet" dedim. Ancak telefonu kapattıktan sonra içimi bir telaş kapladı. Çantama neler koymalıydım? Nasıl bir uyku tulumu almalıydım? Çadırda yatarken altıma ne sermeliydim? İnternet üzerinden yaptığım birkaç küçük araştırma sonucu elimde malzeme listemle alışverişe çıktım. Çadır, mat, uyku tulumu ve kafa feneri başlangıç seviyesi için yeterliydi. İlk malzemeleri topladıktan sonra sıra çanta hazırlamaya geldi. İki gün için yetecek yiyecek, farklı kalınlıklarda kıyafetler, kampın olmazsa olmazı olan ateş yakmak için gerekli çakmak, böcek kovucu sprey, büyük çöp torbası gibi ihtiyaçlarımızı paketleyip yola çıktık. Rotamız Kocaeli'nin Ovacık Köyü'ydü. Burada Deneme Tahtası'nın Minik Kalplerin Umudu Olmaya Var Mısın Derneği yararına düzenlediği şenliğe katıldık. Önce çadırımızı atacak uygun bir yer bulduk. Zemini düzelttikten ve taşları ayıkladıktan sonra çadırımızı attık. Bir sonraki işimiz ormandan yakacak odun toplamaktı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bol miktarda yakacak toplamak çünkü düşündüğünüzden çok daha fazla oduna ihtiyacınız oluyor. Hem yemek pişirmek hem de ısınmak için ateş çok önemli. Bundan sonra günümüzün çoğu yemek hazırlıkları ile geçti. Ateşimizi çevrelemek için büyük taşlar, ilk kıvılcımı oluşturabilmek için kuru dallar ve yapraklar topladık. Ardından odunlarımızı baltayla küçülttükten sonra ateşimizi yaktık. Yanımızda getirdiğimiz sucuk ve şekerlerimizi sivrilttiğimiz sopalara takıp yedik. Doğanın içinde sohbet ettik, güldük ve eğlendik. Gece olunca çadırda yatmak normal bir yatakta uyumakla aynı şey olmasa da doğanın kalbinde, kuş sesleriyle uyanmak paha biçilemez bir deneyimdi.

KAFA FENERİ ŞART

Rotanıza, deneyiminize, kamp esnasında yapacağınız aktivitelere, kişisel ihtiyaç ve kapasitenize göre değişse de bazı malzemeler var ki, onlar bir kamp çantasının olmazsa olmazları. İşte yeni başlayanlar için kampçının ihtiyaç listesi.

Çanta

Çadır

Uyku tulumu

Mat

Kafa feneri

Çakı

Balta

Düzenli kullandığınız ilaçlar

Yemek için gerekli malzemeler ve gereçler

Giysi Bunlar temel malzemeler. Hepsi kamp çantanıza sığar mı bilemiyoruz ama bu listeye katlanan sandalyelerden iskambil kağıtlarına, sinek ilacından mangal kömürüne, şişme yataklardan hamaklara, müzik aletlerinden fotoğraf makinelerine, oltalardan uçurtmalara pek çok şey eklenebilir. Limit hayal gücünüz.