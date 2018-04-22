Aradığın her şey Antep’te

Hem tarihi hem de modern yüzüyle büyüleyici bir şehir Gaziantep
. Bir kez gören, şehirden ayrılmadan bir sonraki ziyaretinin planını yapmaya başlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
ve ekibinin çalışmaları şehrin cazibesini artırırken diğer illerimize de örnek oluyor.
Gaziantep'in bu yılki sloganı "Uzaklarda Arama". Gerçekten de uzaklara gitmeye gerek yok, tarihten gastronomiye her şey Antep'te var. O zaman şehirdeki gezimize başlayalım.
Onlarca çarşı ve hana ev sahipliği yapan şehir, tepeye kurulu kalesi, taş evleri, Zeugma, Rumkale, Yesemek ve Dülük gibi antik kentleriyle ünlü.
6 bin yıllık geçmişi olduğuna inanılan kaleden başlayıp eski şehir merkezi boyunca devam eden hat, Kültür Yolu olarak biliniyor. Bu hat boyunca 18 han, 10 cami, dört hamam ve bir mevlevihane görüyorsunuz. Şehrin sokaklarında gezerken Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara eşsiz bir mirasın izlerine rastlıyorsunuz.
Şehrin otantik bölgelerinin başında Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı geliyor. Bakırdan mutfak eşyalarının satıldığı dükkanların sıralandığı çarşıda yemeniciler de var. Yemeni, yörenin ünlü çarık benzeri ayakkabılarına deniyor. Pazarda ise yöresel ürünler satılıyor. Çeşit çeşit baharatlar, Antep fıstığı, salça, pestil... Burası turistik bir yer gibi görünse de halkın da bayram gibi özel günlerde alışveriş için bu çarşıyı tercih ettiğini öğreniyoruz.
Kültür Yolu üzerindeki Şirehan, Hışvahan gibi hanların bazıları restore edilerek otel ve restorana çevrilmiş. ZEUGMA VE ÇİNGENE KIZ
Gaziantep tam bir müzeler şehri. Şehre zengin bir arkeolojik miras hediye eden antik kentler arasında en ünlüsü elbette Zeugma. Şehirde görülmesi gereken yerlerin başında da Zeugma Mozaik Müzesi geliyor. 2011'de açılan müzenin binası modern bir mimariye sahip. İçeride Roma ve geç antik döneme ait 2748 metrekare mozaik bulunuyor. Müzeyi gezmeye başlamadan önce hemen girişte yer alan odada kentin tarihçesini anlatan üç boyutlu kısa filmi izliyorsunuz.
Gaziantep'in Nizip ilçesinin 10 km doğusunda tepeler üzerine kurulmuş olan Zeugma, Roma döneminde altın çağını yaşamış. Burada bulunan mozaikler özel bir yöntemle müzeye taşınmış. Fırat Nehri'ne en yakın konumdaki mozaikler müzenin giriş katında yer alırken, kentin teraslarına doğru yükselen mozaikler sırası ile yerleştirilmiş.
Ünlü Çingene Kız mozaiği üst katta özel olarak ışıklandırılmış bir odada muhafaza ediliyor. Çingene Kız'ın mahzun bakışlarında kaybolan ziyaretçilere arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun müziği eşlik ediyor. Tunçta yapılmış Mars Heykeli'ni de müzede görmek mümkün. Bu arada Zeugma kentindeki kazı çalışmaları halen sürüyor.
Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de Rumkale. Rumkale'ye teknelerle ulaşılıyor. Yesemek Açık Hava Müzesi ise antik Yakın Doğu'nun bilinen en büyük heykel atölyesi.
Hamamlarıyla ünlü şehrin bir de Hamam Müzesi bulunuyor. Hamam kültürünün tanıtıldığı müzede balmumu heykeller de kullanılmış.
Merkezdeki Botanik Parkı'nın yanındaki Gezegen Evi ve Bilim Merkezi çocukları bilimle tanıştırmak için kurulmuş. Antepliler parklarda ve açık alanlarda vakti geçirmeyi sevdikleri için şehri dört bir yanında parklar bulunuyor. Özellikle akşam saatlerinde ve haftasonları kalabalık oluyor. Pazar gününün geleneği ise mangal yapmak. Etler ve malzemeler önceden alınıp hazır ediliyor.
Son olarak Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinden bahsedelim. Yüzlerce türe ve binlerce hayvana evsahipliği yapan hayvanat bahçesinin safari parkı da var.