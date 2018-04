Keukenhof: Laleler arasında romantizm

BUGÜN NELER OLDU

Keukenhof'taki lale bahçelerini anlatmadan önce lalenin Avrupa ve Hollanda 'ya gidiş hikayesinden kısaca bahsedeyim.Çeşitli kaynaklara göre Avusturya-Macaristan İmparatoru'nun Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki büyükelçisi Ogier Ghiselin de Busbecq'in İstanbul'dan Avrupa'ya götürdüğü bitkiler arasında lale soğanları da varmış. Dolayısıyla lalenin Avrupa'da görülmeye başlaması 1555-1562 tarihleri arasına denk geliyor.Büyükelçiyken Türkiye'deki bitki yaşamını inceleyen Busbecq, lale soğanlarını bir arkadaşına göndermiş. Arkadaşı da laleyi Hollandalılara tanıtmış. 16. yüzyılda Türkiye'den gelen lale soğanları o kadar değerliymiş ki bir lale soğanı ile rahatlıkla bir ev alınabiliyormuş.Günümüzde hâlâ lalenin anavatanının Hollanda olduğuna inanan çok sayıda insan var. Oysa lalenin Osmanlı'dan Avrupa'ya gittiği unutulmasın diye 58 yıl önce 30 Mart 1960 yılında lalenin İstanbul'dan başlayıp Hollanda'da sonlanan yolculuğu temsili olarak tekrar canlandırılmıştı.1960'ta lalenin Hollanda'ya götürülüşünün 400. yılı dolayısıyla içinde lale soğanlarının bulunduğu temsili bir posta arabası İstanbul'dan başlayarak 38 günlük yolculuktan sonra Rotterdam'a ulaşmış. Burada büyük bir törenle karşılanmıştı.Bizim Keukenhof yolculuğumuz da Rotterdam'dan başladı. Hollanda'nın bu ikinci büyük şehrinden Lisse'deki botanik park ve lale bahçelerine arabayla 45 dakikada vardık. Mart ayının sonunda başlayan lale dönemi mayısın ortalarına kadar sürüyor. Lisse yaklaşık 25 bin nüfuslu küçük bir şehir ancak Keukenhof, lale bahçeleriyle her yıl milyonlarca turisti çekiyor.Keukenhof'un kelime anlamı Mutfak Bahçesi. Burası 15. yüzyılda Bavyera kontesi Jacoba van Beieren'in mutfağı için sebzelerini yetiştirdiği bir alanmış. Lale bahçeleri bugünkü özgün tasarımına ise 1865 yılında kavuşmuş.Bu yıl 69. yıldönümünü kutlayan Keukenhof, her yıl bir milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor. Ziyaretçilerin çoğunluğunu Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin'den gelen turistler oluşturuyor.1950 yılında halka açılan Keukenhof'ta çiçek üreticilerini teşvik etmek için yapılan çiçek şovu ve bahçe düzenlemeleri, ilgi görünce her yıl tekrarlamaya başlanmış.Bu yıl park 13 Mayıs'a kadar gezilebilecek. Keukenhof'ın bu yılki teması ise çiçekler içinde romantizm. Parkın ana girişin sağ tarafındaki gişelerden 18 euro'ya aldığınız bilet ile içeride istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Keukenhof'un en güzel zamanı nisan ayı ortaları. Daha erken gelenler bütün laleler açmadığı, daha geç gelenler ise lale dönemi bittiği için hayal kırıklığı yaşayabilir. O yüzden doğru zamanda gelmek önemli.Keukenhof sıradan bir park veya bahçe değil. Rengarenk laleler, orkideler, sümbüller, zambaklar, içinde kuğuların yüzdüğü göletler, yapay su kanalları, mini şelaleler, yel değirmeni, yürüyüş yolları ve çiçek evlerden oluşan bir masal diyarı.Hollandalılar burada sadece bir botanik bahçesi değil gurme restoranlar, sergi salonları, sanatsal faaliyetler, canlı konserler, hediyelik eşya reyonları ile adeta bir yaşam alanı ile doğa ve turizm merkezi kurmuş. Kiosklardan, bahçeyi anlatan broşürler almadan geziye başlamayın.32 hektarlık alana kurulu parka her yıl yedi milyon çiçek soğanı ile yedi ton çim ekiliyor. Toplamda 15 kilometre yürüyüş yolu, 2 bin 500 ağaç, 15 çeşme, 32 köprü ile restoranlar, hediyelik eşyalar ve çiçek soğanı satış noktaları da bulunuyor. En eski bahçede 16. ve 17. yüzyıldan kalma otantik laleleri de görmek mümkün.Öte yandan 1892 yılında yapılmış yel değirmeninden Keukenhof'u kuş bakışı görmek, sessiz elektrikli teknelerde kanallar arası tur yapmak, parkın çevresindeki çiçek tarlaları arasında dolaşmak insana zamanın nasıl geçtiğini unutturuyor.Keukenhof'ta hepsi farklı konseptte yedi bahçe oluşturulmuş. Kapalı olan Willem- Alexander Salonu'nda yüzlerce lale ve zambak çeşidi sergileniyor.Kraliçe'nin adını taşıyan Beatrix Salonu'nda ise orkideler bin metrekarelik bir alanda sergileniyor. Burada Avrupa'nın en güzel orkide şovu yapılıyor. Keukenhof'da düzenlenen çiçek şovu gösterilerine her yıl 500'den fazla çiçek yetiştiricisi katılıyor.Burası Hollanda çiçekçilik sektörünün simgesi. Sektör, Bollenstreek bölgesi ve Hollanda'nın imajına önemli bir katkı sağlıyor. Dünyada belki de en fazla fotoğrafı çekilen yer. Bahçe ve parkın daha fazla tanınması için içeriye adım attığınız andan itibaren ücretsiz Wi-Fi bağlantısı sunuluyor.