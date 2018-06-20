Gerçek bir cazibe merkezi...Nice!

PLACE MASSENA

Şık mağazalarla dolu bir bulvar olan Jean Medecine'in güney ucundaki Massena Meydanı, konserlerin ve festivallerin gerçekleştirildiği yer. Çevresi neoklasik mimari eserlerle çevrili meydanda heykellerle süslü büyük bir havuz olan ''Fontaine du Soleil'' (Güneş Çeşmesi) yer alıyor.

TARİHİ ŞEHİR MERKEZİ

1860 yılında Fransa'ya bağlanan Nice şehrinin tarihi merkezi, İtalyan mimarisinin izlerini taşıyan tarihi binaları ve her zaman kalabalık dar sokakları, İtalyan ve Fransız lezzetlerini deneyebileceğiniz restoranları ile şehrin en uğrak yerleri arasında.

OPERA DE NICE

1776 yılında Marquess Alli-Maccarani tarafından inşa edilen bu ihtişamlı opera binası şehrin en önemli kültür-sanat merkezi konumunda. Yapıda opera ve bale gösterilerinin yanı sıra klasik müzik konserleri de düzenleniyor.

MUSÉE MATISSE

Ünlü ressam Mattisse'in 1918-1954 yılları arasında yaşadığı ev, 1963 yılından beri müze olarak hizmet veriyor. Cimiez Tepesi'nde yer alan müzede, sanatçının ve mirasçılarının şehre hediye ettiği eserlerden oluşan koleksiyonu görmeden şehirden ayrılmayın.

CLUB HIPPIQUE DE NICE

Nice'te farklı bir tecrübe yaşamak isteyenler Nice'in tam teşekküllü binicilik kulübü Hippique de Nice'te binicilik eğitimi alabilirler. Var Ovası'nda bulunan kulüpte düzenlenen eğitim programlarında koşum takımlarını bağlamayı öğrenebileceğiniz gibi engelli atlama da yapabilirsiniz.

PROMENADE DES ANGLAIS

Nice'in ünlü plajlarında güneşin tadını çıkarmak için en doğru yer Promenade de Anglais adlı sahil şeridi. Tepeden görülen 15 eşsiz plajdan hangisi seçerseniz seçin aklınız bir diğerinde kalacaktır.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/nice

Fırsatlar Türk Hava Yolları, Güney Avrupa'ya özel düzenlediği kampanya ile gidiş-dönüş 119 USD'den başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. 01 Ekim 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen seferlerin biletlemeleri 19 Haziran 2018-04 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Detaylı bilgi için: www.turkishairlines.com