Takibi bırak gerçeğini tat Bozcaada

Bozcaada son yıllarda sosyal medyada öyle bir patladı ki, yaz gelince gönderiler art arda gelmeye başlıyor. Adada çekilen fotoğraflar binlerce kez beğeniliyor. En güzel restoranlar, denizin ve kumsalı en temizi, üzümün en organiği bu adada. Bu zamana kadar fark edilmemesinin sebebi nedir bilinmez ama artık insanlar buraya akın ediyor. Adanın merkezinden geçen cadde, adayı Rum Mahallesi
ve Türk Mahallesi
olarak ikiye bölüyor. İki ayrı kültürün zamanla kaynaşması adanın kültürel dokusunu zenginleştirmiş. Size sosyal medyadan takip etmeye ara verip, bizzat adaya gelip yaşamınızı öneririm. Bozcaada'ya ilişkin 10 tavsiyem de aklınızda bulunsun. GÜN BATIMI KEYFİ
Bozcaada'nın en batı noktasında gün batımını izlemeniz uzun süre aklınızdan çıkmayacak. Güneşe karşı oturun, gözlerinizi kamaştıra kamaştıra güneşin batışını seyredin. Güneşin batışını izlerken sanki Türkiye'den en son o güneşe siz elinizi uzatmış gibi hissedeceksiniz. Arkanızda duran rüzgar gülleri ise fotoğraf çekilmek için çok güzel arka plan sunuyor. Sosyal medyanın yıldızı siz olacaksınız. UYGARLIK GEÇIDI
Feribotla adaya yaklaşırken kocaman kale gözünüze çarpacak. Kaleden sallanan Türk bayrağı sizi de gururlandıracak. Bozcaada Kalesi'ni kimlerin yaptığı henüz bilinmiyor. Cenevizliler, Venedikliler ve Fenikeliler bu topraklardan geçmiş. Sonra da Osmanlı hakimiyetinde bugünkü haline kavuşmuş. En tepesinden aşağıya baktığınızda tüm ada ayaklarınızın altına seriliveriyor. KÜLTÜR VE SANAT
Feribottan inip ana caddeden ilerleyince hemen sağda adanın gece pazarı kuruluyor. Tezgahlarda adaya dair hatıralık eşyalar satın alabilirsiniz. Magnetler, kolyeler, bileklikler ve taşlarla süslü sayısız aksesuvarı bu alanda bulabilirsiniz. Arkasında ise adanın kitap fuarı kurulu. Yüzlerce yayınevinin kitaplarını burada bulabiliyorsunuz. Akşam yemeğinden sonra gezmek çok keyifli. ÇINAR ALTI ÇAY KEYFİ
Adanın tam merkezinde devasa bir çınarın altına kurulmuş minik bir çay bahçesi var. Adada hayatın nasıl işlediğini ya da bir günün nasıl geçtiğini merak ederseniz, çınarın kolları altında serin serin oturabilir, bir şeyler atıştırabilirsiniz. Oturmuşken, meşhur patlıcanlı böreği de yemeyi unutmayın. Burası adada halkın arasına karıştığınız en cazip yer. MEŞHUR PLAJ Instagram
'da beğeni rekorları kıran meşhur plajı Ayazma'ya doğru yol alıyoruz. Kumu dedikleri kadar güzel, denizi ise uyardıkları kadar soğukmuş gerçekten. Alabildiğine upuzun bir plaj. İnsanlar bütün günü burada geçiriyorlar, bol bol fotoğraf çekip sıcağın altında voleybol oynuyorlar. Sonra hoop denize. Plajın arkasındaki restoranda ise öğle yemeği için pratik bir şeyler yiyebilirsiniz. ADA KÜLTÜRÜ MÜZEDE
Adayı yakından tanımak için Bozcaada Müzesi'ni gezebilirsiniz. Adanın merkezindeki müzenin koleksiyonu her yıl kendine bir şeyler katıyor. Osmanlı döneminden kalma obje ve evraklar, adanın eski fotoğrafları, adada yaşayan Rum ve Türklerin ev eşyaları gibi eserler açıklamalarıyla birlikte sergileniyor. Müze 2013 yılında, UNESCO tarafından ödüle layık görülmüş. ESKİ RUM EVLERI
Türk ve Rum Mahallesi'nin de havası çok ayrı. Türk Mahallesi biraz daha tekdüze ve soft renklerden gidiyor açıkçası. Rum Mahallesi nostaljik, rengarenk, dar sokaklarıyla öne çıkıyor. Renkli ve detaylı kapılar, süslü merdivenler, Arnavut kaldırımları ve daha neler neler... Doya doya gezin, görün, yaşayın! BUTIK PANSIYONLAR HER YERDE
8Adada konaklamak için yerinizi çok önceden ayırtmalısınız. Özellikle tatil günlerinde adanın nüfusu arttığı, kalacak yerler de sınırlı olduğu için zorlanabilirsiniz. Türk ve Rum mahallelerinde iki katlı birçok pansiyon seçeneği var. Fiyatları oldukça uygun. Kahvaltılarınız organik ada zeytinleri ve reçelleriyle şenleniyor. TATMADAN DÖNMEYIN
Bozcaada'yı bilen için akla ilk damla sakızlı kurabiyeleri geliyor. Adanın reçelleri ve zeytinyağını da mutlaka tadın. Akşam yemeğini ise sahildeki restoranlarda yiyebilirsiniz. Adanın mezeleri ve levreği gerçekten başarılı. Yemekle birlikte deniz havasının tadını çıkarabilirsiniz. BOZCAADA'YA NASIL ULAŞIRIM?
Adaya ulaşım için ilk durağınız Çanakkale
. Geyikli beldesinden feribota binmeniz gerekiyor. 20 dakikalık yolculukla adanın merkezindesiniz. Yanınızdaki valizin tekerlekli olmasında fayda var çünkü kaldığınız otele yürümeniz gerekecek. Maksimum 10 dakika sonra da eşyalarınızı pansiyona bırakıp, merkezden 15 dakikada bir hareket eden servislerle plajlara gidebilirsiniz. Servisler 22.00'ye kadar çalışıyor.