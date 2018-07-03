ABD vizesi nasıl alınır?

Binlerce Türk'ün hayalini kurduğu Amerika vizesi almak için gerekli belgeler nelerdir? ABD vizesi için hangi yollara takip etmeliyiz? İşte detaylar...

Turist vizesinde 1 numaralı kural sigortalı bir iş sahibi olmaktır. En az 1 yıl çalıştığınız sigortalı bir işiniz varsa vize almanız oldukça kolaylaşacaktır.

Pasaportunuzun süresi en az 5 yıl olmalı. Kısa süreli pasaportlar vize görevlileri tarafından oldukça ters karşılanmaktadır. 1 yıllık pasaportla vize alma şansınız oldukça zordur.

Pasaportunuzda giriş yaptığınız ülkeler önemlidir. Suudi Arabistan, İran, Suriye gibi ülkelere seyehat ettiyseniz Amerika vizesi alma olasılığınız yok denecek kadar azdır. Hatta Amerikan vatandaşları için bile bu ülkelere giriş yapmış olmak oldukça büyük bir sorundur. Eğer pasaportunuzda bu ülkelere girişiniz varsa kendinize yeni temiz bir pasaport çıkartın.

Diğer önemli bir husus pasaportunuzda Shengen vizesi olmasıdır. Eğer pasaportunuzda Shengen vizesi varsa ve bir Avrupa ülkesine giriş yapmışsanız yine vize almanız çok kolaylaşacaktır. Eğer shengen vizeniz yoksa ABD vize randevunuzu almadan önce bir shengen vizesi alın. Avrupa ülkelerine gidecek maddi durumunuz yoksa bile pasaportunuzda shengen olması çok önemli bir avantajdır. 1 saat bile bir Avrupa ülkesinde geçirmişseniz vizeniz ceptedir.

Aile geçmişinizin ve sizin geçmişinizi temiz olması da en önemli etkendir. Eğer sabıka kaydınız varsa Amerika vizesi alamazsınız. Aile bireylerinizde önemli suçlara karşımış kimseler varsa yine vize alamazsınız.

Amerikan konsolosluğunun sizden istediği belgeleri eksiksiz yerine getirmeniz gereklidir. Ne kadar çok belge sunarsanız vizde alma şansınız o kadar yükselir. Çünkü konsolosluk görevlisine güven verirsiniz.

Eğer bir firmada çalışıyorsanız mutlaka firmadan orada çalıştığınıza dair bir yazı alın. Sigorta ve maaş bodrolarınızı da belgelere ekleyin. Banka hesabınıza formaliteden 2000-3000$ civarı bir para koyun. Dekont çıktısını alıp belgelere bunu da ekleyin. Eğer bu parayı koyacak imkanınız yoksa mutlaka bankamatikten yaptıınız para işlemlerini listeleyen bir belgeyi ekleyin.Ya da maaş işlemlerinizi.

Evli ya da nişanlı olmanız, parmağınızda yüzük olması da yine çok öneml bir husustur. Konsolosluk sizin geriye döneceğinizi garanti altına almak ister. Bu yüzden de bu tür detaylara bakar. Yaşadığınız evin ya da aile bireylerinizin yaşadığı evin size ait olması da önemli bir etkendir. Özellikle 1 yıldan az süredir bir evde yaşıyorsanız bu sorundur.

Üzerinize kayıtlı her türlü mal ve mülk vize almanızı kolaylaştıracaktır. Bu yüzden üzerinize kayıtlı mal ve mülklerin belgelerini de konsolosluk evraklarına ekleyin. Sizin olmasa bile ailenizin olanları da ekleyin.

Gidiş ve dönüş biletlerinizi ayırtın ve çıktısını alın. Belgelere bunları mutlaka ekleyin. Ve en önemli bölüm Amerika'ya neden gitmek istediğiniz sorusunun cevabıdır. Bunun için de mesleğinizle ilgili bir seminer, kurs ya da toplantı ayarlayın Amerika'da. İnternet üzerinden bu tür kurs, seminer ve toplantılara kayıt yaptırabilir ve çıktısını alabilirsiniz. Bu vize almanızda oldukça etkili ve inandırıcı olacaktır.

Ben gezmeye gidiyorum derseniz vize alamazsınız. Amerika'ya gelme nedeniniz işle alakalı ve geçici bir nedene bağlı olmalıdır. Kurs, seminer, fuar gibi etkinlikler bu yüzden çok önemlidir.

Kalacağınız yeri ve Amerika'ya ne kadar para ile geleceğinizi belirten belgeleri de unutmayın. Kredi kartlarınız ve bankadaki nakitiniz bu konuda çok önemlidir. Bunlar yoksa mutlaka çalıştığınız firmadan sizin Amerika'daki tüm masraflarınızı karşılayacağına dair bir formalite yazısı alın. Kalacağınız oteli mutlaka ayırtıp çıktısını alın belgelere ekleyin. Giriş çıkış tarihlerini belirtir şekilde.

Vize randevunuza şık giyinerek gidin. Belgeleri güzel şekilde sırasıyla dosyalayın. Heyecanlanmayın. Kendinize güvenin. Randevu esnasında ve size sorulan sorulara tereddüt etmeden, teklemeden gayet net ve emin cevapalar verin.

Vize başvuruarınızı asla aracı bir kurum kullanarak yapmayın. Başvuruyu ve evrakları bizzat kendiniz hazırlayın, kendiniz yapın. Asla bu iş için vize masrafları dışında kimseye bir para ödemeyin. Vize randevu saatinde orada olun.

Şunu unutmayın, eğer 1 kez ret yerseniz bir daha ABD vizesi almanız mucize olur. O yüzden hiçbirşeyi eksik yapmayın.

Turist vizesi 10 yıllıktır. 10 yıl vize almanız 10 yıl boyunca Amerika'da kalabileceğiniz anlamını taşımamaktadır. Hatta Amerika'ya giriş yaparken gireceğinizi bile garanti altına almamaktadır. Bu yüzen vizeyi alıp Amerika'ya geliyorsanız mutlaka dönüş biletiniz de olsun ve asla yasal olmayan bir şey taşımayın yanınızda. Ve yine giriş yaparken görevlilere vize görevlisine sunduğunuz belgeleri sunun ve amacınızı belgelerde olduğu gibi anlatın. Ayrıca hiçbir şekilde Amerika'da çalışacağınıza dair hiçbirşey söylemeyin.

Öğrenci vizesi almak Turist vizesine oranla daha kolaydır. Tabii öğrenciyseniz. Yukarıdakilere ek olarak üniversite diplomanız ya da okuduğunuza dair belgeyi eksik etmeyin. Ayrıca Amerika'daki okulunuzu ya da kursunuzu mutlaka ayarlamış olun ve o okul ve kurdan bir yazı alın. Söylediğimiz gibi yukarıdaki hususları da aynen yerine getirin.