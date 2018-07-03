Bu gezi rehberi İstanbul'dan çıkamayanlara! İşte yeşilin ve mavinin bir arada bulunduğu saklı cennetler...

ŞİLE

İstanbul'a 60 kilometre uzaklıkta Karadeniz kıyısında yer alan ve yaklaşık 60 kilometrelik sahil şeridiyle de önemli turizm merkezlerinden biri olan Şile, iç kısımlardaki güzellikleriyle de doğayı seven ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.



Şile'ye gelen turistler genelde ilçe merkezinde bulunan büyük plaj ve İskele Yeri Plajı'nı tercih ediyor. Daha sakin koylarda denize girmek isteyenler Pot Deresi'nin Karadeniz ile birleştiği noktadan sonra başlayan küçük koyları, Ağlayan Kaya, Kumbaba, Ayazma, İmrenli, Sahilköy, Ağva ve Kurfallı'yı ziyaret edebiliyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da ikinci büyük fenerinin de yer aldığı Şile'de, kara ve deniz mağaraları da doğa meraklıları için öne çıkıyor. Bir çok tarihi esere ev sahipliği yapan Şile'de liman çevresi, Kumbaba, Göçe, Göksu ve Kabakoz köylerindeki tarihi miras ilgi çekiyor. Şile'ye 12 kilometre uzakta yer alan Hacıllı köyü, mağara ve şelaleleri ile ünlü. Şile'deki Kilimli ve Kadırga koyları, yürüyüş için çok elverişli mekanlar arasında bulunuyor.