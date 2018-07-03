Öncelikle şunu bilmek gerekmektedir; İngiltere, Schengen vizesi ile seyehat edemeyeceğiniz ülkelerden biri. Bu nedenle İngiltere'ye gidebilmeniz için İngiltere vizesi (Birleşik Krallık Vizesi) almanız gerekiyor. Eğer diplomatik pasaport sahibi değilseniz; Birleşik Krallık seyahatinizde vize başvurusu yapmak zorundasınız. İngiltere'ye seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; mutlaka İngiltere vizesi almak durumundadırlar.

İngiltere vizesi nasıl alınır?

İngiltere vize çeşitleri şu şekildedir;

İngiltere Ticari Vizesi

İngiltere Turist Vizesi

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi

Evlilik ya da yasal eş tescilli amaçlı İngiltere Vizesi

Tıbbi Tedavi amaçlı İngiltere Vizesi Öğrenci Ziyaretçi amaçlı İngiltere Vizesi

Birleşik Krallık Vize ve Göç İdaresi rejimi yönetmeliği uyarınca Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'e seyahat etmek isteyen kişilerin giriş yapabilmesi için almaları gereken bir vizedir. İrlanda Cumhuriyeti'ne İngiltere vizesi ile giriş yapılamamaktadır. Ancak geçerli kısa süreli İngiltere ziyaretçi vizesi ile öncelikle İngiltere sınırları içinden giriş yapmaları koşuluyla geçiş izni verilmektedir. Birleşik Krallık Schengen üye ülke kapsamında olmadığı için İngiltere vizesi bulunan veya İngiltere vizesi alacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen üye ülkelerine İngiltere vizesi ile seyahat edebilmeleri mümkün olmamaktadır.

Aile bireylerini ziyaret, tıbbi tedavi, akademik çalışma, bilimsel araştırma, 1. dereceden akrabayı gözetim, nişanlı/müstakbel eş ziyareti veya sık iş görüşmeleri gibi farklı sebeplerden dolayı İngiltere'ye düzenli seyahat etmeyi gerektiren nedenin belgelerle beyan edilmesi halinde kişiler uzun dönem İngiltere vize başvurusu yapabilirler.

Uzun süreli İngiltere vizesi için 6 aylık - 2 yıllık - 5 yıllık - 10 yıllık süreli İngiltere vize başvurusu imkanı bulunmaktadır. Ancak uzun süreli İngiltere vizeleri ile ülkede kalma hakkı maksimum 6 aydır. 6 ayın sonunda İngiltere'den çıkış yapılması zorunludur.

Uzun süreli genel ziyaretçi vizesi (general visitor visa), aile ziyaretçi vizesi (family visitor visa) veya iş ziyaretçi vizesi (business visitor visa) olarak 1 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık olarak seyahat amacına yönelik olarak İngiltere vize başvurusu yapılmaktadır.

İngiltere Konsolosluğu kısa süreli İngiltere ziyaretçi vize işlemlerini en az 15 iş günü içinde sonuçlandırmaktadır. Bazı durumlarda İngiltere vize başvurularının değerlendirilmesi daha uzun sürebilmektedir.

İngiltere Vizesi İçin Gerekli Evraklar

İngiltere Birleşik Krallığı'na seyahat etmek isteyen kişilerin İngiltere vizesi için temin etmeleri gereken evraklar, kişilerin İngiltere'ye yapacakları seyahatin amacına göre değişiklik göstermektedir.

İngiltere Konsolosluğu gerek görmesi halinde İngiltere vizesi için sunulan gerekli evraklara ilave olarak seyahat durumuna göre ek evrak talep etme hakkına sahiptir. Kısa süreli İngiltere Ziyaretçi Vize başvuru işlemleri için hazırlanması gereken evrakların asıllarının yanında fotokopilerinin de mutlaka hazır bulundurulması gerektiği hatırlatılır. İngiltere vize başvuruları İngiltere Hudut Muhafaza Dairesi (UK Border Agency) vize memurları tarafından değerlendirmeye alınması sebebiyle, İngilizce olmayan tüm destekleyici belgelerin tercümesi ile birlikte teslim edilmesi önemlidir. Tercüme edilmiş belgelerde, tercümanın adı, iletişim adresi ve aslına uygun tercüme edildiğine dair tasdik şerhi olmalıdır. Her tercüme belgesi üzerinde tarih ve tercümanın imzası mutlaka bulunmalıdır.

İngiltere Vizesi başvurusunda bulunan kişiler;

* İngiltere Ticari Vizesi

* İngiltere Turist Vizesi

* İngiltere Aile Ziyareti Vizesi

* Evlilik ya da yasal eş tescili amaçlı İngiltere Vizesi

* Tıbbi Tedavi amaçlı İngiltere Vizesi

* Öğrenci ziyaretçi amaçlı İngiltere Vizesi kategorilerinden hangisine başvuru yapacaklarsa, web sitemizde bulunan ilgili butonlara tıklayarak ayrıntılı evrak listesine ulaşabilirler.

İngiltere Vizesi nasıl alınır?

İngiltere'ye seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İngiltere vizesi başvurularını İngiltere Konsolosluğu, İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar ve Turizm/Seyahat Acentelerine yapabilirler. İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişiler başvurunun gerçekleşebilmesi için biyometrik bilgilerini (parmak izi ve yüz fotoğrafı)ibraz etmelidir. Başvuru sahibi biyometri işlemi için parmak izi ve fotoğraf işlemlerinin yapılacağı merkeze bizzat gitmelidir.

İngiltere Vizesi kaç günde çıkar?

İngiltere'ye seyahat etmek isteyen kişiler eğer oturum dışında herhangi bir amaçla (Turistik Vize, Ticari Vize ya da Aile Ziyareti Vizesi gibi) başvuru yapmışsa vize işlemleri başvuru tarihinden itibaren 3 hafta ile 12 hafta aralığında tamamlanmaktadır.

İngiltere oturum vizesi çeşitlerinden herhangi birine başvuru yapan kişilerin işlemleri ise vize başvuru tarihini takiben 12 hafta ile 24 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

İngiltere vizesi sonuç bildirimi - İngiltere Vizesi başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler belgelerini başvuru yaptıkları Vize Başvuru Merkezi'nden teslim alabilirler. Söz konusu belgeler teslim alınırken kimlik bilgileri, seyahatin amacı ve seyahat tarihleri gibi konularda herhangi bir yanlışlık olup olmadığı teyit edilmelidir. İngiltere vizesi başvurusunun reddedilmesi durumunda kişiler kendilerine iletilen reddedilme gerekçelerini öğrenerek gerekli durumlarda karara itiraz edebilmektedir.

Vize Reddi Durumunda - İngiltere Konsolosluğu veya İngiltere Büyükelçiliği vize reddi ile sonuçlanmış İngiltere vizesi başvuru ücretini geri iade etmemektedir. İngiltere vize harç bedelinin geri iadesi talep edilemez. Ayrıca vize başvurularında kullanılan evrakların da geri iadesi mümkün değildir. İngiltere vize reddi durumunda istenilen zamanda tekrar İngiltere vize başvurusu gerçekleştirilmektedir. Son reddedilmeden sonra koşullarda herhangi bir değişiklik yok ise veya ret için bir gerekçe yok ise; başvurunun etraflıca incelenip tekrarlanması doğru olacaktır. Başvuru sahte belgeler yüzünden reddedimemiş ise; önceki karar sonraki başvuruların kendiliğinden reddedileceği anlamına gelmemektedir. Ancak daha önceden aldığınız reddin sebeplerini göz önünde bulundurarak ve gerekli düzeltmeleri yaparak başvurunun yapılması tavsiye edilir.