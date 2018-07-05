Çocukla tatile çıkmaktan korkmayın! İşte sizin için çocuklu tatile çıkma rehberi...

Tatile çıkmadan önce ilk olarak bir liste hazırlayın nerede kalacağınızı, çocuğunuz için gerekli malzemelerin ne olacağı gibi. Eğer her şeyi düzene koyarsanız çocuğunuzla tatile gitmek sizin için kâbus olmaktan çıkacak. İşte önerilerimiz...
ÇOCUKLA TATİLE GİDERKEN YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER;
ÇOCUKLU AİLELER OTEL SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?
Tatilinizi geçireceğiniz otel yetkililerine, odaya bebek/çocuk yatağı verilip verilmediğini sormalısınız. Otel büfesinde çocuklara uygun yemeklerin olup olmadığını öğrenmelisiniz. Kalacağınız oteldeki doktorun hangi saatler arasında çalıştığını sormalı ya da otele gitmeden en yakın sağlık merkezini araştırmalısınız. Çocukların otelde hangi aktivitelere katılabileceğini, ne tür animasyonların yapıldığını öğrenmelisiniz. Çocuğunuz şüphesiz sıkıcı bir tatil geçirmek istemeyecektir. Çocuğunuz küçükse mama ısıtıcısının odaya tahsis edilip edilmediği konusunda bilgi almalısınız.
TATİLE ÇIKILACAK EN UYGUN DÖNEM HANGİSİ?
Temmuz ve ağustos ayının başları, çocukla tatile çıkmak için hayli sıcak olabilir. Çocuğunuzun sağlığı açısından ve aşırı sıcaklardan dolayı ağustos sonu ya da eylül ayında tatile çıkmanız sizler için uygun olacaktır. Ayrıca uzmanların da sürekli olarak vurguladığı bu iki öneriye dikkat etmelisiniz: