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i bileti nasıl alınır? Muhteşem bir deneyim sizi bekliyor...

anahat trenlerinin en eskilerinden biri olan ile seyahat etmek, çoğu kişinin deneyimlemek istediği bir yolculuk. 24.5 saat süren i yolculuğu, yataklı vagonlar sayesinde seyahatinize ayrıcalık katıyor. Doğu Expresi'yle keyifli bir yolculuk geçirmek isteyenlerin yaşadığı tek sorun ise kolay bilet bulamamak. Doğu Expres bileti nasıl alınır? Bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 16:23
Doğu Expresi bileti nasıl alınır? Muhteşem bir deneyim sizi bekliyor...

, haftanın her günü Ankara–Kars–Ankara arası işliyor. Gerek sunduğu atmosfer ve manzaralarla gerekse uygun bilet fiyatlarıyla oldukça cazip. İşte muhteşem bir deneyim için 'i seyahati..

DOĞU EKSPRESİ NEDİR, NE KADAR SÜRER?

Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergahında hergün 1933 km. karşılıklı sefer yapan tren seferi tam 1 gün 30 dk sürüyor. Tren hergün Ankara'dan 18:00, Kars'tan 08:00'de kalkıyor.

DOĞU EXPRESİ BİLETİ NASIL ALINIR?

Biletlere TCDD'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.Doğu Ekspresi biletleri için en belirsiz konu biletlerin ne zaman satışa çıktığı. Biletler önceden 15 gün önce satışa çıksa da son zamanlarda 30 gün öncesinden satışa çıkıyor. Örneğin, 2 Nisan için bilet alacaksanız 3 Mart günü çıkacak biletlere ya da 4 Şubat için bilet alacaksanız 5 Ocak günü açılacak biletlere odaklanmalısınız.

BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bilet ücretleri yolculuk edeceğiniz kompartımana göre değişiyor. Şu an için bilet fiyatları şu şekilde; pulman 47 TL, örtülü kuşetli için 61 TL, yataklı için 96 TL (2017 itibariyle). Ancak genç, 60 yaş üstü, öğretmen gibi indirimler mevcut. Hepsine de %20 indirim uygulanıyor. Çocuk yolcular ise %50 oranında indirimden yararlanabiliyorlar.

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Doğu Expresi bileti nasıl alınır? Muhteşem bir deneyim sizi bekliyor...
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