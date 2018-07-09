Dünyadaki en canlı ve renkli sokaklar

Bu şehirleri gezerken fotoğraf makinalarınızı hazır tutun çünkü burada anılarınızı ölümsüzleştirmek isteyebilirsiniz.

HAVANA / KÜBA

Ne kadar gezmiş olursanız olun, hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız bir ortamla karşı karşıya kalacağınızın garantisini verebilirim.

ALAÇATI / ÇEŞME

Rengârenk pencere ve kapıların süslediği cumbalı taş evleri, begonvillerin ve sardunyaların sarmaladığı Arnavut kaldırımlı sokakları, lavanta kokulu hediyelik eşya dükkanları, mavi tahta sandalyeli ve yöreye özgü motiflerle işlenmiş masa örtülerinin süslediği kafe ve restoranlarıyla pek keyifli bir atmosfere sahip.

BONN / ALMANYA



Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyâletinin güneyinde, Ren Nehri'nin her iki yakasına yayılan bu kentte, pembe çiçeklerin hakim olduğu büyüleyici sokağı gezi listenize eklemenizde fayda var.

PORTO ALEGRE / BREZİLYA

Porto Alegre, Brezilya'nın 26 eyaletinden biri olan Rio Grande do Sul'un başkenti aynı zamanda en büyük nüfuslu şehri konumunda. Etkileyici görüntüye sahip bu sokağıylada çiftlerin gezi listelerine girebilecek konumda.

NEW YORK / ABD

Dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan New yor 'un sokaklarında dolaşırken kendizini holywood filmlerinde gibi hissedebilirsiniz.

SUZHOUSUZHOU / ÇİN

Çinlilerin yeryüzünde cennet dedikleri bahçeleri gezmek, Doğu'nun Venedik'ini merak edenler için, eski ve yeni olarak ayrılarak gelişen şehirleşmeyi görmek için suzhousuzhou!

FAS / MARAKEŞ

Kızıl şehir Marakeş, Fas'ın egzotik Kuzey Afrika cazibesini en iyi yaşayabileceğiniz yerlerin başında geliyor. Eskiyle yeninin birbiriyle çarpışmasını ve birbirine karışmasını en iyi şekilde gözlemleyebileceğiniz Marakeş, başınızı döndürebilir