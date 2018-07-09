Kamp malzemeleri nelerdir? Kamp yaparken yanınıza neler almanız gerekiyor?

KAMP MALZEME LİSTESİ:

kamp çantası (kamp çantası kılavuzu)

çadır (kamp çadırı kılavuzu)

mat + uyku tulumu (mevsime uygun)

kamp bıçağı + çakı

kafa feneri + pil (+ yedek pil)

ilk yardım seti: oksijenli su, fucidin krem (antibiyotikli), bepanthol, yara bandı, sargı bezi, yara tozu, (parol veya kullandığınız ağrı kesici) ve varsa kullandığınız diğer ilaçlar.

muhtelif uzunlukta ipler (2-10 m.)

düdük + pusula veya gps destekli çevrim dışı harita yüklü telefon *

el baltası (veya budama testeresi)

tuvalet kağıdı + sabun + ayak pudrası (nemli ayakla yatmamak için, ayrıca kalın çorap)

güneş kremi + güneş gözlüğü + şapka

az yer kaplayan bir yağmurluk + tarp (geniş muşamba) *

kol saati.

el / yüz havlusu

koli bandı * (ya da ducktape denen su geçirmez bankt)

dikiş seti (iğne, iplik, yedek düğme) *

kalem + kağıt (küçük notlar için)

mumlar (asla çadır içinde yakılmamalı)

buff (ya da boyun için fular)

yemek için kap kacak seti *

magnezyum çubuğu + kibrit + çakmak

YEMEK İÇİN MALZEME LİSTESİ:

Izgara teli: Kap kacağı üzerine koyup yemek pişirmek için *

Konserve (canınız ne isterse)

Soğuk tutulabilecek ise: Akıtmayacak – plastik kap veya kavanoz içine çırpılmış yumurtalar. *

Soğuk tutulabilecek ise: Tavuk, kırmızı et, balık *

Baharat (tuz – karabiber – kırmızı biber – kimyon) (AVM'lerin yemek kısımlarında verilenler yeterli) *

Küçük boy patates, soğan, yeşil biber, domatesler *

Krem peynir, zeytin *

Ekmek (Taze veya Lembas – açıklama aşağıda) *

Demlik poşet çay + şeker *

Plastik veya ahşap tabak + bardak

* Liste kabarık görünebilir ancak aralarında ekip arasında paylaşılacak malzemeler de var. Bu malzemeler ekipten bir kişide dahi olsa yeterli olacak malzemelerdir.