Kamp malzemeleri nelerdir? Kamp yaparken yanınıza neler almanız gerekiyor?

KAMP MALZEME LİSTESİ:
- kamp çantası (kamp çantası kılavuzu)
- çadır (kamp çadırı kılavuzu)
- mat + uyku tulumu (mevsime uygun)
- kamp bıçağı + çakı
- kafa feneri + pil (+ yedek pil)
- ilk yardım seti: oksijenli su, fucidin krem (antibiyotikli), bepanthol, yara bandı, sargı bezi, yara tozu, (parol veya kullandığınız ağrı kesici) ve varsa kullandığınız diğer ilaçlar.
- muhtelif uzunlukta ipler (2-10 m.)
- düdük + pusula veya gps destekli çevrim dışı harita yüklü telefon *
- el baltası (veya budama testeresi)
- tuvalet kağıdı + sabun + ayak pudrası (nemli ayakla yatmamak için, ayrıca kalın çorap)
- güneş kremi + güneş gözlüğü + şapka
- az yer kaplayan bir yağmurluk + tarp (geniş muşamba) *
- kol saati.
- el / yüz havlusu
- koli bandı * (ya da ducktape denen su geçirmez bankt)
- dikiş seti (iğne, iplik, yedek düğme) *
- kalem + kağıt (küçük notlar için)
- mumlar (asla çadır içinde yakılmamalı)
- buff (ya da boyun için fular)
- yemek için kap kacak seti *
- magnezyum çubuğu + kibrit + çakmak
YEMEK İÇİN MALZEME LİSTESİ:
- Izgara teli: Kap kacağı üzerine koyup yemek pişirmek için *
- Konserve (canınız ne isterse)
- Soğuk tutulabilecek ise: Akıtmayacak – plastik kap veya kavanoz içine çırpılmış yumurtalar. *
- Soğuk tutulabilecek ise: Tavuk, kırmızı et, balık *
- Baharat (tuz – karabiber – kırmızı biber – kimyon) (AVM'lerin yemek kısımlarında verilenler yeterli) *
- Küçük boy patates, soğan, yeşil biber, domatesler *
- Krem peynir, zeytin *
- Ekmek (Taze veya Lembas – açıklama aşağıda) *
- Demlik poşet çay + şeker *
- Plastik veya ahşap tabak + bardak
* Liste kabarık görünebilir ancak aralarında ekip arasında paylaşılacak malzemeler de var. Bu malzemeler ekipten bir kişide dahi olsa yeterli olacak malzemelerdir.