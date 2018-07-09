Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Kamp malzemeleri nelerdir? Kamp yaparken yanınıza neler almanız gerekiyor?

malzemeleri nelerdir? Kamp yaparken yanınıza neler almanız gerekiyor?

Huzurlu ve güvenli bir şekilde yapmak istiyorsanız, gerekli malzemleri almış olduğunuzdan emin olun. İhtiyacınız olmayan malzemleri listeden çıkartın. Hangi mevsimde kamp yapmak istiyorsanız ona uygun eklemeler yapabilirsiniz. Kamp meraklılarına özel nelerdir? Kamp yaparken yanınıza neler almanız gerekiyor? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 15:12
Kamp malzemeleri nelerdir? Kamp yaparken yanınıza neler almanız gerekiyor?

KAMP MALZEME LİSTESİ:

  • kamp çantası (kamp çantası kılavuzu)
  • çadır (kamp çadırı kılavuzu)
  • mat + uyku tulumu (mevsime uygun)
  • kamp bıçağı + çakı
  • kafa feneri + pil (+ yedek pil)
  • ilk yardım seti: oksijenli su, fucidin krem (antibiyotikli), bepanthol, yara bandı, sargı bezi, yara tozu, (parol veya kullandığınız ağrı kesici) ve varsa kullandığınız diğer ilaçlar.
  • muhtelif uzunlukta ipler (2-10 m.)
  • düdük + pusula veya gps destekli çevrim dışı harita yüklü telefon *
  • el baltası (veya budama testeresi)
  • tuvalet kağıdı + sabun + ayak pudrası (nemli ayakla yatmamak için, ayrıca kalın çorap)
  • güneş kremi + güneş gözlüğü + şapka
  • az yer kaplayan bir yağmurluk + tarp (geniş muşamba) *
  • kol saati.
  • el / yüz havlusu
  • koli bandı * (ya da ducktape denen su geçirmez bankt)
  • dikiş seti (iğne, iplik, yedek düğme) *
  • kalem + kağıt (küçük notlar için)
  • mumlar (asla çadır içinde yakılmamalı)
  • buff (ya da boyun için fular)
  • yemek için kap kacak seti *
  • magnezyum çubuğu + kibrit + çakmak

YEMEK İÇİN MALZEME LİSTESİ:

  • Izgara teli: Kap kacağı üzerine koyup yemek pişirmek için *
  • Konserve (canınız ne isterse)
  • Soğuk tutulabilecek ise: Akıtmayacak – plastik kap veya kavanoz içine çırpılmış yumurtalar. *
  • Soğuk tutulabilecek ise: Tavuk, kırmızı et, balık *
  • Baharat (tuz – karabiber – kırmızı biber – kimyon) (AVM'lerin yemek kısımlarında verilenler yeterli) *
  • Küçük boy patates, soğan, yeşil biber, domatesler *
  • Krem peynir, zeytin *
  • Ekmek (Taze veya Lembas – açıklama aşağıda) *
  • Demlik poşet çay + şeker *
  • Plastik veya ahşap tabak + bardak

* Liste kabarık görünebilir ancak aralarında ekip arasında paylaşılacak malzemeler de var. Bu malzemeler ekipten bir kişide dahi olsa yeterli olacak malzemelerdir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamp malzemeleri nelerdir? Kamp yaparken yanınıza neler almanız gerekiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN