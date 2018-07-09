Karadağ'da yapmanız gereken 5 Şey!

BUDVA'DA DENİZE GİRİN

Karadağ'ın deniz için en ideal şehirlerinden biri Budva. Tüm sahil şeridinde (yat limanı bölgesi hariç) denize girilebilir. Podgorica Havaalanı'ndan Budva'ya giderken de birçok koy ve otel var. Ancak Budva merkezde kalmak deniz sonrası akşam yemeği ve sonrasında eğlence için daha güzel bir seçenek olur. Deniz oldukça güzel, sıcaklık uygun. Ne sıcak, ne soğuk. Tuz oranı Ege'den fazla ancak bizim Akdeniz kıyılarına göre daha az. Gözleriniz çok yanmıyor. Budva içinde, plajlar genelde ufak taşlık. Ancak ayakları rahatsız etmeyecek ölçüde. Rahatsız oluyorsanız yanınızda deniz ayakkabısı götürebilirsiniz. Deniz çabuk derinleşiyor. Birkaç metre sonra boyunuzu geçiyor. İyi yüzme bilmiyorsanız fazla açılmayın. Adriyatik'in tüm kıyılarında denizin oldukça güzel olduğu söylenebilir.

BUDVA'DA ESKİ ŞEHİR TURU ATIN

Budva, deniz tatili için oldukça uygun bir şehir ancak az da olsa tarihi yapılara sahip. Kalenin oradaki eski şehir bölgesi dar sokakları, takı ve hediyelik eşya dükkanları, restoran ve barları ile ufak bir Prag havası veriyor. Ancak oldukça küçük bir bölge. Gezmek isterseniz tamamını yarım saatte bitirirsiniz. Ancak içerisindeki kiliseleri gezeceğim, arkeoloji müzesini ziyaret edeceğim, kaleyi gezeceğim derseniz üç-dört saat vaktinizi alır. Yemekle birlikte daha uzun vakit geçirebilirsiniz.

DANS EDEN KIZ HEYKELİNİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİN

Budva'da dans eden kız heykeli oldukça meşhur ve şehrin simgelerinden biri. Biraz gizli bir yerde kalıyor ama giderseniz mutlaka gidin önünde fotoğraf çektirin ve heykelin fotoğrafını çekin. Kalenin oradan en sağa doğru gittiğinizde dar bir yoldan geçerek ulaşıyorsunuz.

SVETİ STEFAN ADASI'NIN FOTOĞRAFINI ÇEKİN

Sveti Stefan Adası Budva'nın girişinde yer alıyor. Kara ile bağlantısı var o yüzden tam olarak ada diyemeyiz. Binalar 15. yüzyıldan kalma. Çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu ada 12.000 metrekare arazi üzerinde. İçerisinde 100'ye yakın ev, üç kilise var. 19. yüzyılda bu adada 400 kişi yaşıyormuş. 1960'lara kadar bir balıkçı köyüymüş.

KOTOR KÖRFEZİ'Nİ DOLAŞIP PERAST'I GEZİN

Budva'dan Kotor'a doğru giderken, Kotor Körfezi kıyısında Perast diye oldukça küçük ama bir o kadar güzel bir şehir yer alıyor. Aslında şehir denmez ama onlar şehir diyor böyle küçük yerleşim yerlerine biz de öyle diyelim. Burada tarihi binalar, kiliseler var. Denizi de oldukça güzel. Kafe ve restoranlarda güzel bir yemek yenebilir. Orjen ve Lovcen Dağları ile çevrili Kotor Körfezi, dağlar arasında kalan muhteşem deniz manzarasını kıyı boyunca size sunuyor. Mutlaka tüm körfezi dolaşın.