Karadeniz'e giderseniz bunları yapmadan dönmeyin!

1. DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ MUTLAKA GÖRÜN

Doğaya kucak açacağınız bir bölge Karadeniz… Yayla, göl, milli park, orman, şelale, bölgeye özgü bitki türlerinin içinde aradığınız huzuru bulabilirsiniz.Karadeniz'in önemli doğal güzellikleri arasında Gölcük Gölü(Bolu), Abant Gölü(Bolu), Karagöl(Artvin), Mençuna Şelalesi(Artvin), Sera Gölü (Trabzon), Çal Mağarası (Trabzon), Fırtına Deresi (Rize), Maral Şelalesi (Artvin), Yedigöller(Bolu), Altındere Milli Parkı(Trabzon) bulunuyor.

2. YAYLARA ÇIKIN

Uzun yürüyüşler, tertemiz bir hava, kaplıcaların sıcacık suyu, ormanın içinde doğayla baş başa olduğunuz bir yaşam… Türkiye'de böyle heyecanlı bir deneyimi yaşamanın yolu sadece Karadeniz'den geçiyor.

HANGİ YAYLALARA GİTMELİ?

Ayder Yaylası(Rize), Borçka Karagöl Yaylası(Artvin), Gito Yaylası(Rize), Sis Dağı Yaylası(Giresun), Perşembe Yaylası(Ordu), Pokut ve Sal Yaylaları(Rize), Kafkasör Yaylası(Artvin), Kop Dağı Yaylası(Bayburt), Yaylalar Köyü(Artvin), Maçka-Kiraz Yaylası(Trabzon), Dereyayla Bölgesi(Kastamonu)

3. KÖYLERİNİ ZİYARET EDİN

Doğa harikası bu bölgenin köyleri de bambaşka… Uzungöl (Trabzon), Hamsilos Köyü(Sinop)Karadeniz'in turistik köyleri arasında.

4. YEME-İÇME

Şimdi de yönümüzü yeme-içmeye çevirelim. Bölgenin doğal yapraklarından hazırlanan sıcak bir çay, yine bölgede yetişen fındık, başka yerde asla bulamayacağınız enfes muhlama, Karadeniz'in meşhur su ürünü hamsi alternatifler arasında. Ayrıca Artvin Hopa'da pide, Ardanuç'ta çay kebabı, Çayeli'nde kuru fasulyeyi denemelisiniz.

5. TELEFERİĞE BİNİN

Trabzon Boztepe'de teleferiğe binerek tüm şehri kuşbakışı izleyin.

6. ÖNEMLİ DESTİNASYONLARA UĞRAMADAN OLMAZ

Listede neler var? Sümela Manastırı, Sinop Cezaevi(Sinop), Kazım Koyuncu'nun mezarı, Karaca Mağarası (Gümüşhane), Safranbolu Evleri, Zigana Köprüsü, Alçak Köprü (Amasya), Taşköprü(Kastamonu), Çifteköprü(Artvin), Çal Mağaarsı(Trabzon), Zilkale (Rize), Kız Kalesi (Rize), Rize Kalesi.

7. SADECE KARADENİZ'DE VAR: TULUM VE HORON

Horon oynamadan, tulum dinlemeden Karadeniz'den ayrılmak Karadeniz'i hiç yaşamamaktır…