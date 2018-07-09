Maldivler'de balayı tatili yapacaklara tavsiyeler...

DENİZİN DAĞLARI

Maldivler'in meşhur beyaz kumunun sırrı da mercanlarda gizli. Aşırı sıcaklarda bile ayağınızı yakmayan kumlar, ölü mercanların aşınarak ufalanması ile oluşuyor. Beyaz olması sayesinde okyanusun dibini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Adaların her birini, en alçak noktası denizin dibinde olan birer dağ olarak da tanımlayabiliriz. Aslında tatilinizi okyanusun içindeki bir dağın zirvesinde geçiriyorsunuz ama öyle çok da yükseklerde değilsiniz. Zira adaların en yüksek yeri sadece iki buçuk metre!

Maldivler'e yılın dokuz ayı gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Ekim ayında başlayan sezon, haziran ayına kadar devam ediyor. Sıcaklığın 28-32 derece arasında değiştiği bu coğrafyada, kalan üç ayda da sıcaklık aynı ancak bölge muson yağmurları etkisi altına giriyor. Yılın hangi zamanında giderseniz gidin, deniz suyu sıcaklığı değişmiyor; yaklaşık 24 derece seviyelerinde. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Maldivler'e gitmek için yanınızda pasaportunuzun olması yeterli.

MALDİVLER'İN DİĞER YÜZÜ

İslam, Maldiv halkı için bir yaşam biçimi. İslami hukuk kurallarının uygulandığı adalarda Müslüman kadınların, Müslüman olmayanlarla evlenmeleri yasak. Çocukların hemen hemen tamamı belli bir yaşa geldiklerinde Kuran okumayı öğreniyorlar. Erkeklerin özel bir kıyafeti yok, kadınların neredeyse tamamı siyah çarşaf giyiyor. Bazılarının sadece yüzü görünüyor, bazılarının yüzleri de peçeyle örtülü.

Başkent Malé dışındaki adalarda içki satışı yasak. Himandhoo'da da durum tabii ki aynı. Maléde içki satabilen yerler ise sadece turistlere satış yapabiliyor. İçki ve domuz etinin ülkeye sokulmasının yasak olduğu Maldivler'deki bir başka yasak ise ülke dışına mercan çıkarmak. Bu yüzden Maldivler'den ayrılırken hatıra için bile olsa yanınıza mercan almayın.

Yerel halkın geçim kaynakları balıkçılık ve turizm. Adalarda tarım çok kısıtlı çünkü toprak, çiftçilik için uygun değil. Adaların yerli halkından şansı olanlar yakınlarındaki otel adalarda çalışıyorlar. Şanslılar çünkü 250 dolar civarında maaş alıyorlar ve bu rakam Maldivler için oldukça iyi bir ücret. Ada halkının yaşadığı evler, tek katlı betonarme ve oldukça bakımsız.

MALDİVLERDE NELER YAPILIR?

Unesco tarafından korunma altında olan mercan adalarında su altı güzellikleri görmeden kesinlikle gelmeyin.

Tabi bunun dışında yapılacak birçok aktivite de var:

Şnorkel ile dalış: kişi baş 35 dolar

Şnorkel ile dalış ve yunus gözlem turu: kişi başı 40 dolar

Sörf: Fiyatı genelde oteller belirliyor. (Ayrıca paddle board da yapabilirsiniz)

Denizaltı ile balina gözlem turu: kişi başı 100 dolar

Kano: kişi başı 10 dolar

Kaplumbağaları gözlem turu: kişi başı 60 dolar

Spa Masajı: Paket fiyatları konaklama yapılan yere göre değişiklik göstermektedir.