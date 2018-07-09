Türkiye'de kamp yapılacak bölgeler

Düşük fiyatlara huzurlu bir tatil için gerekenler; Çadır, ihtiyaclarınız ve aileniz...

KELEBEKLER VADİSİ

Vadi; doğa anlamında efsane olmasının yanında, bence listeleyeceğimiz kamp alanları arasında en gelişmiş tesislerden bir tanesi. Yemekler, tuvaletler, içeçek seçenekleri ve fiyatlar oldukça iyi gerçekten. Kelebekler Vadisi sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil fiyat sistemi ile çalışıyor. Fiyatlar yaz döneminde 100 ile 150 TL arasında değişiyor. Aynı zamanda Vadi'de gönüllü olarak çalışma opsiyonu da bulunuyor.

YEDİGÖLLER / BOLU

Yedigöller'e hala gitmediniz mi? Eğer kampçılığa yeni başlıyorsanız en doğru yerlerden biri burası olabilir. Muhteşem doğa manzarası içerisinde, resim inceliğiyle yapılmış gibi duran Yedigöller, doğanın kalbinde bir tatil vaadediyor. Restoran, büfe, market gibi seçeneklerinizin olmadığını bilerek hazırlıklı gitmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü modern dünya ile bağlantılı bulabileceğiniz sadece 3 şey mevcut; temiz su, tuvaletler ve aydınlatma. Piknikçiler için yapılmış tahta masalar ve doğal taşlar ile yapılmış, ateş yakabileceğiniz yerler dışında doğa ile başbaşasınız.

ADA KAMP ALANI / CUNDA ADASI – AYVALIK

Hep bilinen ama tatil planlarında çoğunlukla gözardı edilen yerlerden biri olan Ayvalık'ın Cunda Adası en temiz denizine sahip yerdedir. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın içinde olmasından dolayı zarar görmemiş, tahrip edilmemiş bir doğada, güzel bir kamp deneyimi vaadeder. Çadır ya da karavan kampıyapabileceğiniz gibi, ahşap bungalov ya da çekme karavandan bozma odalarda konaklama şansınız da mevcut.

KABAK KOYU / FETHİYE – MUĞLA

Doğallığın bozulmadığı kamp alanlarından biridir Kabak Koyu. Son yıllarda popülaritesinin artmış olmasına rağmen alınan önlemlerle, doğa ile uyumlu halde kalması sağlanmış. Yemyeşil alanların denizle buluştuğu noktada birçok kamp alanı mevcut. Hatta kampçılar için özel tasarlanmış bir koy gibi de düşünebilirsiniz burayı. Çadırda kalmak iztemezseniz bungalov seçeneğiniz ve butik otel tarzından bazı işletmeler de mevcut. Ama doğaya yakın olmak istiyorsanız, hiç düşünmeden çadırda kalmalısınız. Muhteşem doğa manzarası ile ailecek güzel bir kamp deneyimi yaşatacaktır.

DEDEGÖL DAĞI / ISPARTA

Alternatif ve pek bilinmeyen bir yerde kamp yapmak isterseniz bulabileceğiniz en güzel yer sanırız Dedegöl Dağı kamp alanı olacaktır. Tamamen doğal ve el değmemiş bir alan burası. Çadırınızı ya da karavanınızı istediğiniz herhangi bir yere kurabilirsiniz. Ama kampınızın çeşmeye yakın bir yerde olmasının avantaj sağlayacağını unutmayın. Özellikle doğa yürüyüşçüleri ve dağcılar tarafından tercih edilen bir bölge olan Dedegöl Dağı, olağanüstü ormanları, yemyeşil alanları ve sizi hayallere sevk edecek manzaralarıyla, ailenizi alıp gidebileceğiniz enfes bir yer. Denemenizi öneririz.