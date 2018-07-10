Balıkesir Burhaniye'de görülmesi gereken yerler

ÖREN

Yalnızca tarihi değil aynı zamanda doğal güzellikleriyle de göze çarpıyor.Asırlık palamut ağaçlarına sahip bir bölgedir. Palamut ağaçları tek tek numaralandırılıp koruma atlına alınmaktadır. Tertemiz suyu ve ince kumu ile ünlenen Ören Plajı, artık tüm dünyada "Denize Girilebilirlik Ölçütü" olan Mavi Bayrak ile tescil ettirmiştir.

İSKELE MAHALLESİ

Güzel bir balıkçı köyü görünümündeki İskele Mahallesi Yat Limanının bitmesiyle birlikte apayrı bir kimliğe bürünmüş ve geleceğin yat turizmi merkezi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Sahildeki balıkçı lokantaları , çay bahçeleri ile ayrı bir özelliğe sahiptir. Denize de girilebilmektedir.

ÖĞRETMENLER MAHALLESİ

Pek çok turistik konaklama , eğlence , yeme-içme, alışveriş ve dinlenme tesislerinin bulunduğu bir sayfiye yeridir. çok geniş ve güzel bir kumsala sahiptir.

SEKLİK ÇAMLIĞI

İlçe merkezine 3 km. uzaklıktaki Seklik Çamlığı, zeytin ve çam ağaçları ile kaplı doğal bir mesire yeridir.

AYAKLI KIR BAHÇESİ

Burhaniye - Ören güzergahında , Ören sınırında bulunan Ayaklı Kır Bahçesi yeşilliklerle kaplı ve bol su kaynaklarına sahip bir mesire yeridir.

TAYLIELİ KÖYÜ

İlçe merkezine 7 km. , İskele Mahallesine ise 1,5 km. uzaklıkta olan Taylıeli Köyü Burhaniye açısından tarihi öneminin yanı sıra tüm körfeze hakim manzarası ve doğal köy ortamıyla da eşsiz bir dinlence yeridir. Gündüz yeşilin bin bir tonu , akşam güneş batışının muhteşemliği , gece de körfez ışıklarının denizdeki parıltıları en güzel buradan izlenebilir.