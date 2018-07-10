Dünyadaki ilginç mağaralar

Dünyanın bize sunduğu ilginç yapıtlardan biri de mağaralar. Bazılarının içerisinde su altı mağaraları, tapınakları, buzlusu, sarkıt ve dikitleriyle görülmeye değer eşşiz bir doğa harikası. Baştan uyarmakta fayda bvar. Hiçbiri sıradan değil. Merak uyandırıcı, korkutucu ve gizemli.

?PHRAYA NAKHON, TAYLAND

Khao Sam Roi Yot Milli Parkı içindeki mağara iki odacıktan oluşuyor. Dağ ve orman manzaralı mağarada, tavanlardaki çatlaklardan sızan güneş ışınları oldukça etkileyici bir görüntü ortaya çıkarıyor. Günün her saati, güneşin farklı açılardan gelmesiyle mağaradaki ışık oyunları hiç bitmiyor. Mağarada zaman geçirmek, dünyadan soyutlanmak ve bambaşka bir dünyada olmak anlamına geliyor.

WAİTOMO, YENİ ZELANDA

Bu mağarayı özel kılan mağaranın tavanından sarkan, on binlerce böceğin ışıldaması. Mağarada yıldızları seyreder gibi bu canlıları seyretmek mümkün. Mağaranın içinden akan sular ve mağaradaki göller Waitomo'nun diğer güzel yanı. Böylelikle mağarada hem rafting yapılabiliyor, hem de sandalla gezilebiliyor. Waitomo, mutlaka keşfedilmesi gereken mağaralara sahip. Siz de bu ışıltılı dünyanın seyircisi olabilirsiniz.

FİNGAL, İSKOÇYA

İsmini Vikingler'den alan Fingal Mağarası, heybetli girişiyle dikkat çeken bir mağara. Mağaranın içindeki bazalt altıgen sütunlar ise usta bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi. 60 milyon yıl önce volkanik lavların şekillendirdiği mağara, sanatçılara da ilham kaynağı olmuş. Mendelssohn dalgaların sesinden etkilenerek Hebride's Overture isimi eserini bestelemiş. Mağara, üzerinde yerleşim olmayan Staffa Adası'nda yer alıyor.

SKOCJAN, SLOVENYA

Dünyanın bilinen en büyük yer altı kanyonlarının ve yer altı nehirlerinin olduğu mağaralarda bazı noktalarda suların birikip büyük yer altı odaları meydana getirdiğini görüyoruz. Bu odalardan en büyüğü 2,2 milyon metreküplük Martel'in Odası. Mağaralar, eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı için tarihi açıdan da oldukça önemli.

SWALLOWS, MEKSİKA

San Luis Potosí şehrindeki Kırlangıçlar Mağaras��, doğanın saklı köşelerinden biri. Dünyanın bilinen en büyük mağara bacası burada. Mağaranın 55 metre çapındaki delikten oluşan bir girişi var. Aşağı indikçe genişleyen mağara 300 metreden fazla derinliğe sahip. Başka bir deyişle bu mağara, Empire State binasını yutabilecek büyüklükte. Çeşit çeşit kuşun yuvası olan bu mağara, paraşütçüler için de özel bir nokta. Mağara duvarlarından aşağıya inerek de bu saklı köşeyi keşfedebilirsiniz.

HERKÜL, FAS

Tanca'daki Herkül Mağarası, Afrika'nın en büyük mağarası. Yerin 30 metre altında heykeller, eşyalar bulunmuş. Okyanus dalgalarının oluşturduğu mağaranın ağzının ünlü mitolojik kahraman Herkül tarafından açıldığı hikayeleri de anlatılıyor. Bu ağız, ilginç bir şekilde Afrika haritasını andırıyor. Ters ışıkta bu haritaya benzeyen şeklin fotoğrafını çekmeden mağaradan ayrılmayın.

Krubera, Gürcistan

one360.eu/blog/archives/29308Krubera

Ölüm çukuru ismiyle de anılan mağara, yaklaşık 2200 metre derinliğinde ve yaklaşık 13500 metre uzunluğunda. Mağara girişinden baktığında dibini görmek imkansız. Neredeyse tamamı kireçtaşından olan mağaraya inmek için maceracı bir ruh ve cesaret gerekiyor. Mağaranın dibine inip, dünyanın merkezine yolculuk yapmak isteyen adrenalin tutkunları için bu mağara biçilmiş kaftan. Denemelerle, gün geçtikçe daha fazla derinine inilen mağaranın ilk denemede sadece 90 metre derinliğine inebilinmiş. Umut Yolu adı verilen geçitle 2000 metreden fazla derinlik keşfedilebilinmiş.