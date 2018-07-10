İstanbul'da 2 günde gezilecek yerler

KIZ KULESİ

Kız Kulesi, İstanbul'a gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Salacak açıklarında yer alan Kız Kulesi, Üsküdar'ın simgesi durumunda. Kule Bizans döneminden Üsküdar'da kalan tek yapı özelliğini taşıyor. Kız Kulesi'ne Üsküdar ve Kabataş'tan geçebilirsiniz

YEREBATAN SARNICI

Yerebatan Sarnıcı, gidenlerin gerçekten büyülendikleri bir yer. Muhteşem ışıkları ve nemli atmosferi ile gerçekten benzersiz bir görsel şölen sunuyor. İstanbul geziniz kaç gün sürerse sürsün, Yerebatan Sarnıcı'nı mutlaka gezmeli ve görmelisiniz. Sarnıç, zamanında çevresindeki sarayların su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş.

DOLMABAHÇE SARAYI

İstanbul'un en önemli müzelerinden bir tanesi olan Dolmabahçe Sarayı da tarihimizi yansıtan ve müthiş eserler ile dolu harika bir saray. Sarayda, Atatürk'e dair pek çok önemli ve kıymetli eşya görebilirsiniz. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı, 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Burada müzekartın geçerli olmadığını da hatırlatmak isteriz.

AYASOFYA MÜZESİ

İstanbul'un ve hatta tüm Türkiye'nin simgelerinden biri haline gelmiş Ayasofya'yı da mutlaka görmelisiniz. Bu ihtişamlı yapı, İstanbul gezinizin en önemli duraklarından bir tanesi olacaktır. Bizans döneminden kalma bu yapı, İstanbul fethedildikten sonra ilk cuma namazının kılındığı cami olma özelliğini de taşıyor. Ayasofya Müzesi'ni saat 09.00 ve 16.00 aralığında gezebilirsiniz. Müzeye giriş ücreti de 40 TL.

GALATA KULESi

Galata'ya gittiğinizde hemen hemen her yerden görünen bu kule, sizi adeta kendine hayran bırakacak. Galata Kulesi'ne dilerseniz belli bir ücret ödeyerek çıkabilir ve muhteşem İstanbul manzarasının keyfini yaşayabilirsiniz. Galata Kulesi Cenevizliler, Bizans ve Osmanlı gibi pek çok önemli medeniyete tanıklık etmiş bir yapı. Bir efsaneye göre Galata Kulesi'ne ilk kiminle çıkarsanız o kişiyle evlenirmişsiniz. Bunun da Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nin aşkından geldiği ileri sürülmüştür.

PİERRE LOTİ TEPESİ

Haliç'in balkonu diye adlandırılan ve muhteşem bir manzaraya sahip olan Pierre Loti Tepesi'ni de mutlaka görmenizi öneriyoruz. Tepe, ismini kendisini meşhur eden Fransız ve dünya edebiyatının önemli yazarı olan Pierre Loti'den alıyor.