2018 Dünya kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da gezilecek yerler

RUSYA'NIN TARİHİ

Eğer taş duvarlı kocaman kaleler, parlak süslü ve ihtişamlı saraylar, heybetli kiliseler ilginizi çekiyorsa kesinlikle Rusya'nın Avrupa tarafını ziyaret etmelisiniz. Burada Moskova ve St Petersburg asla görmeden dönmemeniz gereken şehirlerden. Ayrıca bu şehirlerden çok da uzak olmayan ve ulaşması kolay olan bölgelerde Veliky Novgorod, Pskov ve Suzdal gibi tarihi yönden insanları cezbeden yerler de bulunmakta.

SANAT VE MACERA

İster eskiden yaşamış büyük sanatçı ve yazarlardan ilham almak isteyen bir insan, isterseniz macera peşinde koşan bir adrenalin tutkunu, ister göz alıcı doğal manzaraları doyasıya seyretmek isteyen biri olun Rusya'da bunların hepsini yapabilirsiniz. Tolstoy ve Pushkin'in gezdiği sokaklarda gezmek, Kafkasların görkemli dağlarına tırmanmak, Baykal Gölü'nde sandala binmek ya da Kamçatka'da aktif bir volkanın etrafında yürüyüş yapmak gibi birçok farklı aktiviteyi yapabileceğiniz imkanlar bulunmakta. Mümkün olan şeylerin fazlalığı insanın başını döndürüyor ve ister istemez gezinizi uzatmak istiyorsunuz buraya geldiğinizde.

İNSANLAR

Rusya'nın çok büyük olması ve birçok farklı kültürü içinde barındırması, daha ufak ülkelerde gezginlerin sık sık başına gelen "dışlanma" olayını çok daha az yaşayacağınız anlamına geliyor. Ülkenin içinde birçok farklı kültür barınıyor ve bu ülkedeki insanları kendilerinden farklı olan insanlara çok daha toleranslı hâle getirmiş. Moskova'ya gitmeden önce daha kırsal bölgeleri ziyaret edebilirsiniz. Buradaki köy evlerinde yaşayan köylülere çok cüzi miktarlar ödeyerek evlerinde kalabilir, yemek yiyebilirsiniz ve böylece onların yaşam şekillerini de birinci elden görmüş oluyorsunuz.