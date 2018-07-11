Kurban Bayramında tatile gidilecek yerler

Kurban Bayramı'nda tatil yapabilmeniz için size harika tatil yerleri bulduk. Sevdiklerinizide yanınıza alın 2 günlük bile olsa tatilinizin tadını çıkarın.

FETHİYE

Gündüz Ölüdeniz sahillerinde denizin tadını çıkarabilir, yamaç paraşütü yapabilir, akşam da eğlencesi bol sahil mekanlarından birinde keyif yapabilirsiniz.

İĞNEADA

Karadeniz kıyısında 22 km'lik sahil şeridi olan bir balıkçı kasabası aslında. Tatilciler güzel ve geniş plajı nedeniyle sıklıkla tercih ediyor burayı, hatta kamp kurmaya gelenler bile var.

BOZCAADA

Geyikli'nin uzun sahilleri ve doğayla iç içe atmosferi dinlenmek isteyen ruhlara iyi gelecektir. Ezine'deki Truva Antik Kenti'ni gezebilir ve tabi ki Ezine'nin mis gibi süt kokulu beyaz peynirlerinden alabilirsiniz. Denize girmek için feribotla Bozcaada sahillerine de geçebilirsiniz.

ERDEK

Ailece çıkılan tatillerin en ideal adreslerinden biri olan Erdek, Bandırma'ya 40 dakika mesafede. Marmara Bölgesi'nden çok fazla uzaklaşmayı düşünmeyen ve ekonomik tatil arayışında olanlar için önerilir.Sakin ve doğayla iç içe bir plaj ortamı isterim derseniz, 15-20 dakika mesafedeki Ocaklar Köyü'nü veya Ocaklar'dan hemen sonra gelen Narlı Köyü'nü tercih edebilirsiniz.

CUNDA ADASI

Deniz kenarında uzun saatler geçirmek istiyorsanız, gündüzleri Sarımsaklı Plajı'na gidip, akşamlarınızı Cunda'da geçirebilirsiniz. Gitmişken meşhur Taş Kahve'ye uğramayı unutmayın.