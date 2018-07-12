Dünyadaki büyük şehir parkları!

VONDELPARK

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bu geniş park, adını ünlü şair Joost van den Vondel'den alıyor. 1800'lü yıllarda kurulan park ister yürüyerek isterseniz de bisikletle açık havanın ve doğanın keyfini çıkarmak için en iyi adreslerden biri. Eğer burada yaz aylarında düzenlenen konserlerden birine denk gelirseniz kesinlikle kaçırmayın!

GOLDEN GATE PARK

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde bulunan bu devasa park, aynı zamanda ülkenin en geniş dinlenme ve gezinti alanlarından biri. Golden Gate adı her ne kadar dünyaca ünlü köprü ile anılsa da bu park da en az köprü kadar görülmeye değer bir yer.

HERASTRAU PARK

Romanya'nın başkenti Bükreş'te ziyaretçileri karşılayan Herastrau Park ülkenin en güzel yeşil alanlarından biri olarak biliniyor. Parkın geniş çimlerinde koşabilir veya dilediğiniz gibi yayılıp dinlenebilirsiniz. Romen Everi Müzesi gibi ilgi çekici eserlere de sahip parkta gezinmek için en iyi seçeneklerden biri bisiklet kiralamak.

central park

Eğer aradığınız şehrin gürültülü ve karmaşık yaşamından uzaklaşıp doğanın kalbinde dinlenmekse bunun için en doğru yerlerden biri Central Park. New York'un kalbi sayılan Manhattan'da bulunan parkta gezinirken karşınıza çıkacak dev yapay göllerde sandallarla da gezebilirsiniz.

HYDE PARK

Londra'da bulunan kraliyet parklarının en büyüğü olarak bilinen Hyde Park'ta yapabilecekleriniz arasında, bisiklete binmek ve koşu gibi sıradan bir parktakilere ek olarak serbest kürsüde halka seslenme gibi ilginç alternatifler de var.

UENO PARK

Baharın ilk günlerinde açan kiraz çiçekleriyle çevrelenen bu harika park Japonya'nın başkenti Tokyo'da ziyretçileri karşılıyor. Parkta gezinirken kendinizi adeta başka bir dünyadaymış gibi hissedebilirsiniz. Ueno Park'ta bulunan gölde deniz bisikletiyle dolaşabilir veya çok sayıda tapınak ve müzeyi görebilirsiniz.

KİNGS PARK

Dünyanın tek kıta ülkesi olan Avustralya'nın Perth şehrinde bulunan bu büyük park, aynı zamanda hem ülkenin hem de yeryüzünün en geniş yeşil alanlarından biri. İçinde ilgi çekici anıtlar da bulunan parkta bahar ve yaz aylarında uzun yürüyüşler yapabilir, doğanın neredeyse tüm renklerini bir arada görebilirsiniz.