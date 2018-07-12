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'da gezilecek müzeler rehberi

Büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış olan 'da gezilip görülecek çok yer var. Müthiş manzarası, tarihi yapılarıyla İstanbul, dünyada en çok turist ağırlayan şehirlerden biri. Kültür ve sanat alanında da önemli hale gelen İstabul'da gezmeniz gereken müzeleri listeledik. Dünyaca ünlü müzeleri görmek ve azıcıkta olsa sanat koklamak isteyenler için İstanbul'da bir birinden değerli müzeler bu haberde...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 15:27
İstanbul'da gezilecek müzeler rehberi

ARKEOLOJİ MÜZELERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan , 19. yüzyılın sonunda Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. Lahti'nden, dünyanın ilk anlaşması Kadeş'e kadar tarihi önemi çok büyük onlarca eserin sergilendiği Arkeoloji Müzeleri'ne yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor.

TÜRK-İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Sultanahmet'te At Meydan'ında bulunan Türk-İslam Eserleri Müzesi binası döneminde sadrazamlık yapan Paşa'nın sarayıydı. Farklı dönem Türk-İslam devletlerine ait sanat eserlerinin sergilendiği müzede Selçuklu ve Osmanlı'ya ait yapıtlar ağırlıktadır.

TOPKAPI SARAYI

'a hakim bir noktada bulunan ve "üç kıtanın yönetildiği yer" olarak adlandırılan 'nda başta Kutsal Emanetler olmak üzere mutlaka görülmesi gereken çok sayıda tarihi eser bulunmakta. Paha biçilemez Kaşıkçı Elması, turistlerin görebilmek için metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturduğu bir değerli taştır.

AYASOFYA

1500 yıldan fazladır kentin simgelerinden biri olan Ayasofya, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesidir. İnşa edildiği dönem göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en görkemli yapısı olarak nitelendirilebilecek olan Ayasofya, İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürülmüştür.

DENİZ MÜZESİ

Bir deniz kenti olan İstanbul'daki en özel müzelerden biri de kuşkusuz burasıdır. Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi ve ile aynı sırada bulunan Deniz Müzesi'nde özellike Osmanlı dönemindeki deniz yaşantısına dair ayrıntıları görebilirsiniz.

MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ

Başta Ayvazovski ve Zonaro olmak üzere birçok ressamın ünlü yapıtlarının yer aldığı müze, Dolmabahçe Sarayı içinde yer alır. Osmanlı döneminde Veliaht Dairesi olarak kullanılan binada yer alan müzenin iki katında çok sayıda tabloyu görmek mümkün

İSTANBUL MODERN

Karaköy'deki yerinden geçici süreliğine Tepebaşı tarafına taşınan , çağdaş sanat eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bir müzedir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fahrelnia Zeid gibi ünlü ressamların yapıtlarını müzede ziyaret edebilirsiniz.

PERA MÜZESİ

Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosuna da ev sahipliği yapan Tepebaşı'ndaki bu görkemli yapı, İstanbul en önemli müzelerinden biridir. Kahve, ağırlık birimleri ve elçi tabloları gibi kalıcı sergilerin yanı sıra Pera Müzesi geçici sergilere de ev sahipliği yapmakta.

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İstanbul'da gezilecek müzeler rehberi
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