İstanbul'da gezilecek müzeler rehberi

ARKEOLOJİ MÜZELERİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Arkeoloji Müzeleri, 19. yüzyılın sonunda Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. Büyük İskender Lahti'nden, dünyanın ilk anlaşması Kadeş'e kadar tarihi önemi çok büyük onlarca eserin sergilendiği Arkeoloji Müzeleri'ne yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor.

TÜRK-İSLAM ESERLERİ MÜZESİ



Sultanahmet'te At Meydan'ında bulunan Türk-İslam Eserleri Müzesi binası Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapan Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayıydı. Farklı dönem Türk-İslam devletlerine ait sanat eserlerinin sergilendiği müzede Selçuklu ve Osmanlı'ya ait yapıtlar ağırlıktadır.

TOPKAPI SARAYI



İstanbul'a hakim bir noktada bulunan ve "üç kıtanın yönetildiği yer" olarak adlandırılan Topkapı Sarayı'nda başta Kutsal Emanetler olmak üzere mutlaka görülmesi gereken çok sayıda tarihi eser bulunmakta. Paha biçilemez Kaşıkçı Elması, turistlerin görebilmek için metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturduğu bir değerli taştır.

AYASOFYA



1500 yıldan fazladır kentin simgelerinden biri olan Ayasofya, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesidir. İnşa edildiği dönem göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en görkemli yapısı olarak nitelendirilebilecek olan Ayasofya, İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürülmüştür.

DENİZ MÜZESİ



Bir deniz kenti olan İstanbul'daki en özel müzelerden biri de kuşkusuz burasıdır. Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi ve Dolmabahçe Sarayı ile aynı sırada bulunan Deniz Müzesi'nde özellike Osmanlı dönemindeki deniz yaşantısına dair ayrıntıları görebilirsiniz.

MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ



Başta Ayvazovski ve Zonaro olmak üzere birçok ressamın ünlü yapıtlarının yer aldığı müze, Dolmabahçe Sarayı içinde yer alır. Osmanlı döneminde Veliaht Dairesi olarak kullanılan binada yer alan müzenin iki katında çok sayıda tabloyu görmek mümkün

İSTANBUL MODERN



Karaköy'deki yerinden geçici süreliğine Tepebaşı tarafına taşınan İstanbul Modern, çağdaş sanat eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bir müzedir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fahrelnia Zeid gibi ünlü ressamların yapıtlarını müzede ziyaret edebilirsiniz.

PERA MÜZESİ



Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosuna da ev sahipliği yapan Tepebaşı'ndaki bu görkemli yapı, İstanbul en önemli müzelerinden biridir. Kahve, ağırlık birimleri ve elçi tabloları gibi kalıcı sergilerin yanı sıra Pera Müzesi geçici sergilere de ev sahipliği yapmakta.