İşte 6 ülkedeki bir birinden ilginç kurallar

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE BİR YERE GİDERKEN

Ülkede bazı büyük şehirler dışında kent içi ulaşım genellikle özel araçlarla sağlanıyor. Yani Amerika'da kendinize ait veya kiralık bir aracınız yoksa pek çok yere ulaşmanız fazlasıyla zor

JAPONYA'DA YEMEK YERKEN

Ülkede bir restoranda yemek yerken önceden hesabı ödemeniz gerekebilir.

İTALYA'DA MAKARNAYA KETÇAP DÖKMEDEN

İtalya'nın pizzası ve makarnası meşhurdur. Ama makarna sipariş ettiğinizde sakın üzerine ketçap eklemeyin.

TAYLAND'DA BİRİNE DOKUNURKEN

Taylandlılar son derece sıcakkanlı ve sempatik.

Ancak onlarla konuşurken başlarına dokunmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü baş ülkede kutsal kabul ediliyor.

RUSYA'DA ISLIK ÇALARKEN

Islık çalmak biraz eğlenmek için uyguladığınız taktiklerden olabilir. Rusya'da ise ıslık çalmanın daha çok kötü şans ve yoksulluk getireceğine inanılıyor.

PORTEKİZ'DE YEMEĞE TUZ EKLERKEN

İlginç kuralları ve adetleriyle bilinen ülkelerden Portekiz'de özellikle bir eve misafir olarak gittiğinizde yemeğe tuz eklerseniz yemeği beğenmediğiniz anlamına gelebilir.