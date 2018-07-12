Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Tatilde güzel fotoğraf çekmenin sırları

Tatilde çekmenin sırları

Görselliğin ön plana çıktığı bu dönemde iyi bir fotoğraf çektirmek, çekmek herkesin hayalleri arasında. Gittiğiniz tatil yerlerinde muhteşem fotoğraflar çektirmek artık söyleyeceğimiz bu yöntemler sayesinde çok kolay. Sizin için sadece poz vermek kalıyor. Peki iyi fotoğraf nasıl çekilir? Doğru açı nasıl oluşur? Fotoğraf makinanız ve cep telefonunuz ile çekebileceğiniz harika fotoğraflar bu haberde...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 13:32
Tatilde güzel fotoğraf çekmenin sırları

Fotoğraf makinasının icadından bu yana insanlar her yerde her daim fotoğraflar çekmeye başladı. Bunun için doğru açı nasıl oluşturmalı, Filtre kullanmalı mıyım gibi sorular akıllarda. İşte 5 madde de tatilde nasıl iyi fotoğraf çekilinir...

IŞIK

İyi bir için en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri ışığın açısıdır. Günümüz fotoğraf makinelerinin çekim kalitesi göz önünde bulundurulduğunda iyi bir fotoğraf için ayırt edici unsur ışık.

GEREKLİ ARAÇLARA SAHİP OLun

Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte iyi bir fotoğraf çekmek için gerekli olan araç gereçler de bu cihazlara göre yeniden şekillendirilmiş durumda. Bu konuda üretilen pek çok aparat mevcut.

GİDECEĞİNİZ YERİ ARAŞTIRIN

Fotoğraf çekimi için gideceğiniz yerde en iyi fotoğrafları çekebilmek için bölge hakkında detaylı bilgi edinin.

FOTOĞRAF PROGRAMLARINI DENEYİN?

AppStore ve Android mağazasında fotoğraflarınızı güzelleştirecek çok sayıda program mevcut. Ancak bu programları kullanırken, elinizdeki fotoğrafın gerçekliğinden kopmasına izin vermeyin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatilde güzel fotoğraf çekmenin sırları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN