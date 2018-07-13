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Asya'da bir ada ülkesi: ! İşte gezilecek yerler

Asya'nın ada ülkelerinden biri olan , büyük gökdelenleriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda dünyanın en işlek limanlarından birine sahip. Ekvator bölgesinde bulunan ve sürekli muson yağışlarının etkisinde bir ülke. Singapur doğal güzellikleri ve farklı dini inanışlarıyla ttailde gezebileceğiniz bir ülke. Singapur'da gezilecek yerler neresi? Singapur nerede ne yiyebilirim diye soranlara işte Singapur'da gezilecek yerler...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 14:19
Asya'da bir ada ülkesi: Singapur! İşte gezilecek yerler

ÇİN VE HİNT MAHALLELERİ

dünyanın en kozmopolit şehir devletlerinden biri. Şehirde pek çok kültürü yansıtan mahalleye rastlamak mümkün. Bunların başında ise Hint ve mahalleri geliyor. Bu mahalleleri ziyaret ederek yabancı kültürleri bir arada görme fırsatı yakalayabilirsiniz.

2. SENTOSA ADASI

Singapur'a yakın bir konumda bulunan tema adası olan Sentosa, tüm gününüzü keyifle geçirebileceğiniz bir yer. Adada gece düzenlenen tren safari turu ile vahşi doğayı ve hayvanları yakından gözlemleme şansı da elde edebilirsiniz.

3. GARDENS BY THE BAY

bölgesinde bulunan ve boyu 50 metreye kadar çıkan yapay ağaçları görebilir ve çevredeki uzun köprülerden geçerek keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.

4. MERLİON MEYDANI

Aslan ve balık karışımı bir heykel olan ve şehrin önemli simgeleri arasında bulunan Merlion Heykeli ve civarını gezebilirsiniz. Şehrin en kalabalık noktası olan bu meydanda çevredeki gökdelenleri fotoğraflayabilir ve kısa bir alışveriş turu atabilirsiniz.

5. SİNGAPUR BOTANİK BAHÇESİ

Dünyanın en nadide çiçeklerinden biri olan orkide, Singapur'un simge çiçeği. 'nde dünyanın en güzel orkidelerini görebilir ve yüzlerce orkide çeşidi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

6.CHİNATOWN FOOD CENTRE

Çin mahallesinde bulunan , ardı ardına sıralanan gece pazarı standlarından oluşuyor. Burada şehre özgü lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Kızarmış tatlı patatesli börek ise bu lezzetler arasında ilk sırada yer alıyor.

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Asya'da bir ada ülkesi: Singapur! İşte gezilecek yerler
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