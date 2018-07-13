Orta Avrupa şehri Belgrad'ta gezilecek yerler

BELGRAD'A NASIL GİDİLİR?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a haftanın her günü İstanbul'dan uçak seferleri düzenlenmekte. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculukla Belgrad'taki Nikola Tesla Havaalanı'na iniş yapılıyor. Buradan da otobüs ve taksilerle kent merkezine ulaşmak mümkün.

BELGRAD'TA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER...

Belgrad'a gelen turistlerin mutlaka görmesi gereken yerler şöyle sıralanabilir. Son dönemde Türkiye'den önemli sayıda turisti ağırlamaya başlayan kent, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği platoda kurulu. Belgrad'ı en iyi izleyebileceğiniz noktalardan birisi ünlü Kalemegdan. Osmanlı döneminde kenti savunma amacıyla kullanılan Kalemegdan günümüzde bir açıkhava müzesidir. Genellikle düzlük olan kente hakim bir tepede bulunan Kalemegdan'dan aşağıya doğru inildiğinde kentin en canlı yerlerinden biri olan Knez Mihailova caddesi karşınıza çıkar.

Belgrad'ta Türkçe isme sahip bir diğer yer olan Terazija, kentin en canlı noktalarından biri. Alışveriş, eğlence ve kültür sanat faaliyetlerinin birçoğu bu bölge ve etrafında gerçekleşmekte. Havacılık Müzesi hem binası hem de içinde sergilenenler açısından görülmeye değer bir diğer yer. Öte yandan birçok turistin mutlaka gziyaret ettiği bir yer daha var ki özellikle Türkiye'de bu isim büyük ilgiyle karşılanıyor. Bugün pek çok teknolojik ürünün icadında büyük paya sahip olan Nikola Tesla'ya adanmış müzede ünlü mucidin buluşları, yazışmaları ve özel eşyaları sergileniyor.

Kentin dini bakımından en görkemli yapılarından biri Sveti Sava Kilisesidir. 1989 yılında tamamlanan kilise 70 metre yüksekliğe sahip. Kubbe mimarisiyle dikkat çeken Sveti Sava Kilsesi kentin birçok noktasından görülebilmekte.