Ortadoğu'nun İsviçre'si: Lübnan!

LÜBNAN TARİHİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER...

Fenike uygarlığının doğduğu yer olan Lübnan, tarih boyunca büyük bir öneme sahipti. Bayrağının ortasında da yer alan sedir ağaçlarıyla kaplı dağlarıyla da dikkat çekiyor. Yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu idaresinde kalan Lübnan'ın yönetimi Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamiyle Fransa'ya geçti. İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsız bir ülke olan Lübnan 1975-1991 yılları arasında şiddetli bir iç savaşla karşı karşıyaydı. Dönem dönem güneydeki İsrail'in de saldırılarına uğrayan Lübnan, uzun süredir siyasi istikrarını sağlayamıyor.

Lübnan, yaklaşık beş milyonluk bir nüfusa sahiptir. 10.452 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan ülkede farklı inançlara mensup insanlar yaşamaktadır. Sünni ve Şii Müslümanların yanı sıra Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlar ve Dürziler de nüfusun önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Ülkenin ana dili Arapçadır. Ancak Ermenice, Fransızca gibi diller de Lübnan genelinde konuşulmaktadır.

LÜBNAN'A NASIL GİDİLİR? VİZE GEREKLİ Mİ?

Lübnan'a haftanın hergünü İstanbul'dan Beyrut'a gerçekleştirilen doğrudan uçuşlarla ulaşmak mümkün. Yazın oldukça sıcak bir hava sahip olan ülkeyi bahar aylarında ziyaret etmek özellikle gezi tutkunlarına tavsiye edilir. Türkiye ile Lübnan arasından vizesiz seyahat anlaşması bulunduğundan bu ülkeye sadece geçerliliği olan pasaportunuzla gidebilirsiniz.

AKDENİZ'İN ZENGİN LİMANLARI...

Lübnan yüksek dağları nedeniyle nüfusun ağırlıklı olarak deniz kıyısında yoğunlaştığı bir ülkedir. Kuzey ve doğusunda Suriye, güneyindeyse İsrail ile komşu olan ülkenin batısında Akdeniz yer alır. Ülkenin doğusunda bulunan Hermon dağı en önemli yükseltilerden biridir. Tarih boyunca önemli bir liman bölgesi olan Lübnan'da Beyrut, Sur ve Sayda gibi tarihi kent ve limanlar bulunmakta.

LÜBNAN MUTFAĞI

Lübnan mutfağında, Akdeniz ve Ortadoğu mutfakları iç içe geçmiş durumdadır. Deniz ürünlerinlerinin çok sevildiği ülkede, kuzu eti de yemeklerde sıklıkla tercih edilir. Bunun yanı sıra felafel gibi nohuttan yapılan yiyecekler de Lübnan'ın milli yemeğidir. Dünyanın pek çok yerinde rastlayabileceğiniz felafelin yanı sıra humus da Lübnan'ın dünya genelinde en çok bilinen yiyeceklerinden biridir.