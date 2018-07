Avusturya'da görülmesi gereken 5 kasaba!

Avusturya'nın bu muhteşem doğası ile karşılaştığınızda kendinizi hiç olmadığınız kadar huzurlu hissedeceksiniz. Çünkü insanı sıcak ve doğası yemyeşil.. İşte Avusturya'da görmeniz gereken 5 kasaba...

?FİNKENBERG



Avusturya elbette Viyana ve Salzburg'dan ibaret değil. 83.879 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahip olan ülkede, küçük kasabalar da mimarisi ve doğasıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Finkenberg. Zillertal Vadisi'nde bulunan Finkenberg, Batı'daki Tirol bölgesinin en fotojenik kasabalarından biri.

HALLSTATT



Çin'de bir kopyası inşa edilecek kadar çok sevilen Hallstatt, dünyanın en güzel doğasına sahip kasabalarından biri.

ALPBACH



Bu Ortaçağ kasabası, olağanüstü manzarası ve evleriyle dikkat çekiyor. Tirol bölgesinde bulunan bir diğer kasaba olan Alpbach, her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

ZELL AM SEE



Zell am See, Salzburg yakınlarında bulunan bir kasaba. Kasabada, Ortaçağ'dan kalma çok sayıda yapı, günümüzde de dimdik ayakta.

BAD GASTEİN



Barok ve Belle Epoque dönemlerin mimarilerini yansıtan yapılarla dolu olan Bad Gastein turistlerin Avusturya'da en çok görmek istedikleri yerlerden biri.