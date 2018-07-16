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'da görülmesi gereken 5 kasaba!

Köklü tarihi, yemyeşil ormanları ve kendine hayran bırakan nehirleri ile doğa severler için gezilmesi gereken ülkelerden biri . Opera, bale ve müze gibi kültür ve sanat alanında da öncü olan bu ülke, Alp dağlarının muhteşem manzarasıyla turistleri kendine hayran bıraktıracak güikte. Küçük kasabaları ile ünlü olan Avusturya'da gezilecek yerler neresi? Viyana, Salzburg gibi şehirlerinin dışında küçük kasabalarıylada ünlü Avusturya'da görmeniz gereken yerlerden...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 14:47
Avusturya'da görülmesi gereken 5 kasaba!

'nın bu muhteşem doğası ile karşılaştığınızda kendinizi hiç olmadığınız kadar huzurlu hissedeceksiniz. Çünkü insanı sıcak ve doğası yemyeşil.. İşte Avusturya'da görmeniz gereken 5 kasaba...

?FİNKENBERG

Avusturya elbette Viyana ve Salzburg'dan ibaret değil. 83.879 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahip olan ülkede, küçük kasabalar da mimarisi ve doğasıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri de . Zillertal Vadisi'nde bulunan Finkenberg, Batı'daki Tirol bölgesinin en fotojenik kasabalarından biri.

HALLSTATT

Çin'de bir kopyası inşa edilecek kadar çok sevilen , dünyanın en güzel doğasına sahip kasabalarından biri.

ALPBACH

Bu Ortaçağ kasabası, olağanüstü manzarası ve evleriyle dikkat çekiyor. Tirol bölgesinde bulunan bir diğer kasaba olan , her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

ZELL AM SEE

am , Salzburg yakınlarında bulunan bir kasaba. Kasabada, Ortaçağ'dan kalma çok sayıda yapı, günümüzde de dimdik ayakta.

BAD GASTEİN

Barok ve Belle Epoque dönemlerin mimarilerini yansıtan yapılarla dolu olan turistlerin Avusturya'da en çok görmek istedikleri yerlerden biri.

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Avusturya'da görülmesi gereken 5 kasaba!
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