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Marmara'nın saklı cenneti: !

Marmara'nın en güzel kıyılarından birine sahip olan , önemli bir liman kentidir. Yalova, İstanbul'a yakın konumuyla hafta sonu gezilebilecek yerler arasında. Romalılar, Osmanlılar ve Frigliler gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Yalova, 'nin en küçük ili olarak biliniyor. Bu küçük ilimiz Yalova'da gezilecek yerler neresi? Marmara'nın saklı cennetlerinden biri olan Yalova'da hafta sonu kaçağı yapmak istiyorsanız işte Yalova'da gezilecek yerler...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 10:43
Marmara'nın saklı cenneti: Yalova!

ÇINARCIK

By bölge 'nın en büyük ilçesidir. Bu ilçenin tarihi M.Ö. 4000'li yıllara kadar uzanıyor. Bu ilçe Frigyalılar, Kimiryalılar ve Romalılar'dan izler taşıyor. , Yalova'nın turizm gelirleri açısından önemli ilçelerindendir.

TERMAL KAPLICALAR

'de altın madalya almış tek kaplıcadır ve Yalova il merkezine 12 km uzkalıktadır.

İlk hamam Bizans İmparatoru Constantinus tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra kaplıcalarda bulunan yeni banyolar ve köşkler Sultan Abdülmecid Dönemi'nde yaptırılmıştır. 1929 yılında Atatürk'ün isteği ile koruma altına alınmıştır.

DİPSİZ GÖL

Kent ormanından 2,5 km uzaklıkta olan küçük dipsiz göl çevrelerinde bulunan doğal zenginlikleri ile yedi göller bölgesini aratmayacak güzellikte.

YÜRÜYEN KÖŞK

1930 yılında mühendis Ali Galip Alnar ve ekibinin bina temeli kazıp altına raylar döşeyerek Ulu Çınar ağacından ortalama 5 metre uzaklaştırılır. O günden beri köşkün adı '' olmuştur. 2006 yılında köşkün restorasyonu Yalova Belediyesi tarafından yapılmıştır ve ziyaretçilere açılmıştır.

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Marmara'nın saklı cenneti: Yalova!
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