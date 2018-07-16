Marmara'nın saklı cenneti: Yalova!

ÇINARCIK



By bölge Yalova'nın en büyük ilçesidir. Bu ilçenin tarihi M.Ö. 4000'li yıllara kadar uzanıyor. Bu ilçe Frigyalılar, Kimiryalılar ve Romalılar'dan izler taşıyor. Çınarcık, Yalova'nın turizm gelirleri açısından önemli ilçelerindendir.

TERMAL KAPLICALAR



Türkiye'de altın madalya almış tek kaplıcadır ve Yalova il merkezine 12 km uzkalıktadır.



İlk hamam Bizans İmparatoru Constantinus tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra kaplıcalarda bulunan yeni banyolar ve köşkler Sultan Abdülmecid Dönemi'nde yaptırılmıştır. 1929 yılında Atatürk'ün isteği ile koruma altına alınmıştır.

DİPSİZ GÖL



Kent ormanından 2,5 km uzaklıkta olan küçük dipsiz göl çevrelerinde bulunan doğal zenginlikleri ile yedi göller bölgesini aratmayacak güzellikte.



YÜRÜYEN KÖŞK



1930 yılında mühendis Ali Galip Alnar ve ekibinin bina temeli kazıp altına raylar döşeyerek Ulu Çınar ağacından ortalama 5 metre uzaklaştırılır. O günden beri köşkün adı 'Yürüyen Köşk' olmuştur. 2006 yılında köşkün restorasyonu Yalova Belediyesi tarafından yapılmıştır ve ziyaretçilere açılmıştır.