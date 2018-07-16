NG Sapanca’da çocuklara, orman arkadaşlık edecek

Çocukları için farklı bir tatil deneyimi yaşatmak isteyen ailelere NG Sapanca, merkezinde doğanın olduğu bir deneyim fırsatı sunuyor. Japonya'da doğan ve Türkiye'de NG Sapanca'da uygulanan "Orman Terapisi" ile ebeveyn ve çocuklar, şehrin ve yorucu bir eğitim döneminin stresini doğada atarak, beden ve ruhlarını dinlendirecek.

Eğitimli rehber eşliğinde, tüm duyular açık olarak doğada yürümek, doğadaki sesleri, kokuları, renkleri hissetmek olan Orman Terapisi dünyada iyi yaşam alanında popülerliğini giderek yükselten bir akım. Bu akımın Türkiye'deki temsilcisi olan NG Sapanca, misafirlerine bu eşsiz deneyimi yaşatıyor.

Yaz tatilini fırsat bilen aileler Orman Terapisi'ni çocuklarıyla birlikte, NG Sapanca'da uygulayabilecek. Şehir koşturmacası içinde doğadan uzak kalan çocukların ormanı keşfedecekleri, meyveleri dalından koparacağı, farklı bitki ve ağaçları tanıyacağı bu muhteşem tatil keyfi ile tüm yılın yorgunluğu da atılacak.

HİPERAKTİVİTE'YE DE İYİ GELİYOR

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ispatlanmış olan Orman Terapisi, çocuklarda sık görülen dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye de iyi geliyor.

Orman Terapisi ayrıca tansiyonu dengeliyor, stresi azaltıyor, kan şekerini düşürüyor, enerji seviyesini yükseltiyor ve uykusuzluğu önlüyor.