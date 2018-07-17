Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > En güzel tatil rotası: Adalar!

En güzel tatil rotası: Adalar!

Yazın gelmesiyle beraber herkesin hayallerini deniz, kum ve güneş üçlüsü doldurmaya başladı. Yeni yerler görmek, farklı kültürlerle iç içe olmak bu hayallerin üzerine eklenen en güzel seçeneklerden biri. Dünyanın sayısız güzelliklerini keşfetmek isteyenler, bu doğal güzellikleri yakından görmek istiyorsanız sizin için hazırladığımız dünyanın en güzel adalarına bir göz atın. İşte arkadaşlarınız ya da aileniz ile gidebilceğiniz yerler...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:56
En güzel tatil rotası: Adalar!

1 – KOOFUATOLL

Maldivler'de her bir otel "Atoll" adı verilen bir adacıkta bulunuyor. Tüm adalar, Hint Okyanusu'nun turkuaz sularının üzerinde birer inci tanesi gibi görünüyor. KaafuAtoll da bu incilerden bir tanesi.

2 –MAURİTİUS

Fransız şairi Charles Baudlaire'in;'Güneşin okşadığı mis kokan ada' diye tanımladığı Mauritius Adası; Madagascar'ın doğusunda, Asya ve arasında masmavi Hint Okyanusu'nun ortasında yer alıyor.

3 –SANTORİNİ

'ın romantik adası ; bembeyaz badanalı evleri, beyazlar arasında ışıldayan begonvillerin sıcaklığı, masmavi kuleleriyle masalsı bir yaşam sunuyor.

4 – PHUKET

Tayland'ın popüler adası , Güneydoğu Asya'nın egzotik kültürü ve tropik bitki örtüsü ile "deniz-güneş-kum" üçlüsüne bambaşka bir anlam katıyor.

5– ZANZİBAR

Orta Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nun egzotik ikliminin kucağında yer alan Zanzibar Adası bakir doğası ve kilometreler boyu devam eden kumsallarıyla saklı bir coğrafya.

6 – CAPRİ

Capri Adası, 'in zarif adası Capri, doğasının içinde yer alan villaları, Antik Roma'dan kalan patikaları, dünyaca ünlü kayalıkları ve mağaraları, ışıl ışıl parlayan sokakları ve şık butikleriyle ruhunuza çok iyi geliyor.

7 – SOUTH MALE

Maldivler'in rüya adası 'nin insana verdiği his kesinlikle: "Her şeyden çok uzakta olmanın büyüsü."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En güzel tatil rotası: Adalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN