En güzel tatil rotası: Adalar!

1 – KOOFUATOLL



Maldivler'de her bir otel "Atoll" adı verilen bir adacıkta bulunuyor. Tüm adalar, Hint Okyanusu'nun turkuaz sularının üzerinde birer inci tanesi gibi görünüyor. KaafuAtoll da bu incilerden bir tanesi.

2 –MAURİTİUS

Fransız şairi Charles Baudlaire'in;'Güneşin okşadığı mis kokan ada' diye tanımladığı Mauritius Adası; Madagascar'ın doğusunda, Asya ve Afrika arasında masmavi Hint Okyanusu'nun ortasında yer alıyor.

3 –SANTORİNİ

Yunanistan'ın romantik adası Santorini; bembeyaz badanalı evleri, beyazlar arasında ışıldayan begonvillerin sıcaklığı, masmavi kuleleriyle masalsı bir yaşam sunuyor.

4 – PHUKET

Tayland'ın popüler adası Phuket, Güneydoğu Asya'nın egzotik kültürü ve tropik bitki örtüsü ile "deniz-güneş-kum" üçlüsüne bambaşka bir anlam katıyor.

5– ZANZİBAR

Orta Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nun egzotik ikliminin kucağında yer alan Zanzibar Adası bakir doğası ve kilometreler boyu devam eden kumsallarıyla saklı bir coğrafya.

6 – CAPRİ

Capri Adası, Akdeniz'in zarif adası Capri, doğasının içinde yer alan villaları, Antik Roma'dan kalan patikaları, dünyaca ünlü kayalıkları ve mağaraları, ışıl ışıl parlayan sokakları ve şık butikleriyle ruhunuza çok iyi geliyor.

7 – SOUTH MALE

Maldivler'in rüya adası South Male'nin insana verdiği his kesinlikle: "Her şeyden çok uzakta olmanın büyüsü."