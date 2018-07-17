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Hiç yağmur yağmayan bölgeler!

Sıcak havalardan yakındığımız bu zamanlarda, biraz olsun serinlmek isteyenler bu haberi okuyunca çok şaşıracaksınız. Çünkü hemen hemen hiç yağmur yağmayan birçok bölge var. Buralarda yaşam neredeyse imkansız. Bu coğrafyalar ya çok az yağmur alıyor ya da tek bir yağmur damlası bile düşmüyor. Peki hiç yağmur yağmayan bölgeler neresi? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:21
Hiç yağmur yağmayan bölgeler!

ASWAN - MISIR

Nil kıyısında yer alan buna rağmen tıpkı Luksor gibi aşırı kurak bir bölgede yer alıyor. Yıllık yağış miktarı da Luksor ile hemen hemen eşit seviyede.

EL-KUFRAH - LİBYA

Afrika'nın en kurak noktası olan bu bölgeye yılda düşen yağmur miktarı 0.8mm.

ARİCA - ŞİLİ

?Listeye Şili'den giren bir diğer yer de okyanus kıyısındaki .

Kurak Vadiler - Antartika

Dünyada hiç yağmur yağmayan coğrafyalar da var. Bunlardan biri Antartika. adıyla anılan bölge, yıllarca hiç yağış almamış durumda.

AOULEF - CEZAYİR

Yıllık yağış ortalamasının 12 milimetre olduğu bu bölge dünyanın en kurak alanlarından biri.

PELİKAN BÖLGESİ - NAMİBİYA

'daki bu bölgenin yıllık yağış oralaması yalnızca 8.13 milimetre!

IQUİQUE - ŞİLİ

Dünyanın en kurak coğrafyalarından biri olan Atacama çölünde yer alan , yıllık 5 milimetrelik yağış ortalamasıyla yaşamın imkansıza yakın olduğu coğrafyalardan biri konumunda.

Luksor -
Antik dünyanın bu önemli yerleşim merkezi, kurak bir iklime sahip. Yıllık yağış miktarı yalnızca 0.8 mm.

WADİ HALFA - SUDAN

Sahra Çölü'nün ortasında yer alan bu bölge yıllık 2.45 mmlik yağış ortalamasına sahip.

ICA - PERU

ile Şili arasındaki çölde yer alan Ica'nın yıllık yağış miktarı 2.29 mm.
Ancak birkaç yıl önce bilim insanları bu bölgede penguene benzeyen bir canlı türüne ait fosile rastladı.

LUKSOR - MISIR

Antik dünyanın bu önemli yerleşim merkezi, kurak bir iklime sahip. Yıllık yağış miktarı yalnızca 0.8 mm.

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Hiç yağmur yağmayan bölgeler!
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