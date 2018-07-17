Hiç yağmur yağmayan bölgeler!

ASWAN - MISIR

Nil kıyısında yer alan Aswan buna rağmen tıpkı Luksor gibi aşırı kurak bir bölgede yer alıyor. Yıllık yağış miktarı da Luksor ile hemen hemen eşit seviyede.

EL-KUFRAH - LİBYA

Afrika'nın en kurak noktası olan bu bölgeye yılda düşen yağmur miktarı 0.8mm.

ARİCA - ŞİLİ

?Listeye Şili'den giren bir diğer yer de okyanus kıyısındaki Arica.

Kurak Vadiler - Antartika

Dünyada hiç yağmur yağmayan coğrafyalar da var. Bunlardan biri Antartika. Kurak Vadiler adıyla anılan bölge, yıllarca hiç yağış almamış durumda.

AOULEF - CEZAYİR

Yıllık yağış ortalamasının 12 milimetre olduğu bu bölge dünyanın en kurak alanlarından biri.

PELİKAN BÖLGESİ - NAMİBİYA

Güney Afrika'daki bu bölgenin yıllık yağış oralaması yalnızca 8.13 milimetre!

IQUİQUE - ŞİLİ

Dünyanın en kurak coğrafyalarından biri olan Atacama çölünde yer alan Iquique, yıllık 5 milimetrelik yağış ortalamasıyla yaşamın imkansıza yakın olduğu coğrafyalardan biri konumunda.

Luksor - Mısır

Antik dünyanın bu önemli yerleşim merkezi, kurak bir iklime sahip. Yıllık yağış miktarı yalnızca 0.8 mm.

WADİ HALFA - SUDAN

Sahra Çölü'nün ortasında yer alan bu bölge yıllık 2.45 mmlik yağış ortalamasına sahip.

ICA - PERU

Peru ile Şili arasındaki çölde yer alan Ica'nın yıllık yağış miktarı 2.29 mm.

Ancak birkaç yıl önce bilim insanları bu bölgede penguene benzeyen bir canlı türüne ait fosile rastladı.

LUKSOR - MISIR

Antik dünyanın bu önemli yerleşim merkezi, kurak bir iklime sahip. Yıllık yağış miktarı yalnızca 0.8 mm.