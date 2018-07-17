Karadeniz'in incisi Trabzon rehberi

Trabzon, Marco Polo'nun da dahil olduğu pek çok gezginin ziyaret ettiği ve günümüzde de ülkemizin en çok tercih edilen gezi yerlerinden biridir.



Orta çağlarda Trabzon İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış Trabzon, Komnenos ailesi tarafından yönetilmiştir ve bu aileden Bizans İmparatorluğu'na krallar yetiştirilmiştir. Trabzon İstanbul'un fethinden yaklaşık 10 yıl sonra 1461'de Türklerin eline geçmiştir.

UZUNGÖL

Trabzon şehir merkezinden 99 km. yükseklikle ve 1090 metre rakıma sahip Uzungöl, kırıklı kayaların bir doğa şaheseri yarattığı göldür. 1000 m uzunluğunda ve 500 m genişliğindeki gölün derinliği 15 m civarındadır.

Ormanlarla çevrelenmiş Uzungöl'de ilginç köy evleri bulunmaktadır. Dağlarda başka ufak göller de gezilebilir. Gölün çevresi yürüyüş için uygundur ve bungalov gibi kalmak için imkanlar da bulunmaktadır.

AYASOFYA MÜZESİ

İstanbul'daki adaşı gibi kilise olarka inşa edilmiş, ardından camiye ve müzeye dönüştürülmüş bu eser hala içerisinde gözleri kamaştıran freskler barındırır. Müzenin etrafındaki açık havada bulunan çay bahçesinde dinlenmek de mümkündür. Atatürk Alanı meydanından kalkan dolmuşlarla veya kendi aracınızla ulaşabileceğiniz bu müze mutlaka görmeniz gereken eserler arasındadır.

SÜMELA MANASTIRI

Sümela Manastırı, taştan inşa edilmiş ve dağın dik yamacına kondurulmuş muhteşem bir eserdir. Ufak patikalarla ulaşabileceğiniz bu manastır Trabzon'un güneyinde bulunan ormanların içindedir. 4. yüzyılda inşa edilen bu manastırın ustalarıo Barnabas ve Sophronius isimli iki Yunan rahiptir. Efsaneye göre bir mağarada mucizevi bir Meryem ikonu bulmuşlardır.



Sümela Manastırı tarih boyunca pek çok kez saldırılardan etkilenmiştir. Türk hükümeti burayı koruma altına almış ve bir müzeye döndürmüştü.

TRABZON'DAN SATIN ALINABİLECEK HEDİYELİKLER



Sürmene bıçağı

Pek çok geleneksel oyunda kullanılan ve ünü yayılmış bir bıçaktır. Sürmene Trabzon şehir merkezine oldukça yakın bir kasabadır. Sürmene tekne ustaları ve bıçağıyla tanınır. El yapımı bu bıçaklar kaybolan bir el sanatının eseridir.



Trabzon burması altın bilezikler

Herkesin bildiği ve çoğu kadının hayali oldukça değerli ve el işçiliğinin nadide eserlerindendir.

NE YEMELİYİZ?



Mısır ekmeği tüm Karadeniz'de olduğu gibi Trabzon'da da oldukça yaygındır. Karadeniz insanının bu kadar zeki olmasının sebebi olarak gösterilen mısır ekmeğini yemeden Trabzon'dan dönmeyin. Vakfıkebir ekmeği de büyüklüğü ve tadıyla herkesin damak zevkine uyabilecek bir tattır. Büyük taş fırınlarda pişirilen bu ekmek Trabzon'a yakın Vakfıkebir kasabasına hastır.



Karadeniz pidesi artık her yerde kurulan restoranlarda yenilebilir. Ancak asıl yerinde yemek mutlaka bir fark yaratacaktır.



Karadeniz'e gidip de hamsi yemeden gelinmez. Denizin altın balığı hamsinin pilavı da tercih edilebilir.