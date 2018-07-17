Lizbon'u görmeniz için 5 neden!

Lizbon'da bir yamaç üzerine oturduğunuzda şehrin manzarasına doyamayacaksınız...

SANAT ESERLERİ

Lizbon'da çok sayıda müze bulunuyor. Tasarım ve moda severler, yeni tamir edilmiş olan MuDe Moda ve Tasrım Müzesi'ni gezebilirler. Rembrandt, Rubens und Turner'ın en değerli eserleri Gulbenkian Müzesi'nde ve Portekiz'e has seramik fayansları ise Azulejo Seramik Müzesi'nde görülebilir.

ASANSÖR

Lizbon'un tam merkezindeki Elevador Santa Justa adlı ünlü çelik asansörle kentin üst bölgelerinden alta doğru rahatça geçiş yapılabilir. 1902 yılında inşa edilmiş olan bu asansör, Baixa semtini daha yüksekteki Chiado ve Bairro Alto semtleriyle birleştiriyor.

MİMARİ

Tejo Nehri boyunca uzanan kordonda yürüyüşe çıktığınızda karşınıza Sanat, Mimarlık ve Teknoloji Müzesi çıkıyor. 2016'da açılan bu bina dalgalı biçimiyle büyük ilgi odağı. Binanın nehire bakan basamaklarına oturabilir ya da yürüyüş yapabileceğiz binanın çatısına da çıkabilirsiniz.

ÜNLÜ TATLI

Pastéis de Nata adındaki yumurta kreması ile doldurulmuş, milföy hamurundan yapılmış küçük pastaları Lizbon'un her köşesinde bulmak mümkün.

KUMSAL

Lizbon'a gidenler kumsal keyfi de yapabiliyor. Lizbon Atlantik Okyanusu'nun çok hoş kumsallarıyla çevrili.