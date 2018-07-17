Stockholm'de gezilecek yerler - Stockholm rehberi

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra renkli binaları, mimarisi ve kanallarıyla ünlü, "Kuzeyin Venedik'i" olarak da anılan Stockholm, sakin insanları, büyük ağaçların yer aldığı parkları, trafik sıkışıklığının azlığı, kanallar arasındaki deniz taşımacılığıyla turistlerin cazibe merkezlerinden birini oluşturuyor.

Djurgarden Adası'nın denize bakan kısmında yer alan ve Gröna Lund olarak bilinen lunapark da Stockholm kentinin turist çeken noktalarından biri.

Malaren Gölü üzerindeki deniz otobüsleri ile turlar da yapılan lunapark, gerek manzarası gerekse adrenalin dolu aletleriyle şehrin simgeleri arasında yer almayı başarıyor. Stockholm'de, Danimarka ve Norveç gibi diğer İskandinavya ülkeleri gibi yazlar uzun gündüzlerden, kışlar ise uzun gecelerden oluşuyor. Öyle ki yazın saat 01.00'de dahi hava tam olarak kararmıyor. Bununla birlikte gün doğumu birkaç saat içerisinde hızlıca oluyor ve hava bir anda aydınlanıyor.

Hediyelik eşya dükkanlarının ve kafelerin olduğu kent meydanı güzel, dar ve dik sokaklarıyla da ilgi çekiyor. Dar sokakları, alışveriş dükkanları, eski evleri, Kraliyet Sarayı, Parlamento Sarayı ve en önemlisi, Nobel Müzesi (fotoğrafta) burada yer alıyor.

Gamla Stan'daki Stortorget Meydanı, küçük olmasına karşın etrafını çevreleyen tarihi yapılarıyla ve merkezinde yer alan çeşmesiyle dikkati çekiyor.

Türkçesi Büyük Meydan olan Stortorget Meydanı'nda ayrıca tarihi nitelikte kentin ilk binaları yer alıyor.