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'de gezilecek yerler - Stockholm rehberi

Kültür, sanat ve siyasetin merkezi olan, 'in başkenti renkli binaları ve güzel şehir yapısı ile turistlerin gözde bölgelerinden biri olmaya devam ediyor. Traihi yapıları, dar sokakları ve görkemli mimarisiyle sanki 13. yüzyıldan kalma bir şehir Stockholm. Havanın soğuk olmasından dolayı Stockholm mutfağında çok fazla balık tüketiliyor. Peki bu güzel İskandinav ülkesi nerede? Nasıl gidilir? Gezilecek yerler nelerdir? İşte Stockholm'de gezilecek yerler...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:55
Stockholm'de gezilecek yerler - Stockholm rehberi

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra renkli binaları, mimarisi ve kanallarıyla ünlü, "Kuzeyin Venedik'i" olarak da anılan , sakin insanları, büyük ağaçların yer aldığı parkları, trafik sıkışıklığının azlığı, kanallar arasındaki deniz taşımacılığıyla turistlerin cazibe merkezlerinden birini oluşturuyor.

Djurgarden Adası'nın denize bakan kısmında yer alan ve Gröna Lund olarak bilinen lunapark da Stockholm kentinin turist çeken noktalarından biri.

Malaren Gölü üzerindeki deniz otobüsleri ile turlar da yapılan lunapark, gerek manzarası gerekse adrenalin dolu aletleriyle şehrin simgeleri arasında yer almayı başarıyor. Stockholm'de, Danimarka ve Norveç gibi diğer İskandinavya ülkeleri gibi yazlar uzun gündüzlerden, kışlar ise uzun gecelerden oluşuyor. Öyle ki yazın saat 01.00'de dahi hava tam olarak kararmıyor. Bununla birlikte gün doğumu birkaç saat içerisinde hızlıca oluyor ve hava bir anda aydınlanıyor.

Hediyelik eşya dükkanlarının ve kafelerin olduğu kent meydanı güzel, dar ve dik sokaklarıyla da ilgi çekiyor. Dar sokakları, alışveriş dükkanları, eski evleri, Kraliyet Sarayı, Parlamento Sarayı ve en önemlisi, Nobel Müzesi (fotoğrafta) burada yer alıyor.

Gamla Stan'daki , küçük olmasına karşın etrafını çevreleyen tarihi yapılarıyla ve merkezinde yer alan çeşmesiyle dikkati çekiyor.

Türkçesi Büyük Meydan olan Stortorget Meydanı'nda ayrıca tarihi nitelikte kentin ilk binaları yer alıyor.

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Stockholm'de gezilecek yerler - Stockholm rehberi
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