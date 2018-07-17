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Yeni turizm gözdesi:

, Baltık denizine kıyısı olan , gibi ülkelerinin bulunduğu bölgelerdir. Sahip oldukları doğal güzellikler sayesinde Batı için en önemli turizm merkezlerinden biri olarak görülür. Peki nedir? Bu ülkelerde tatil yapmak ucuz mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:57
Yeni turizm gözdesi: Baltık Ülkeleri

Gemi seyahati sevenlerin favori rotalarından olan Baltık Denizi destinasyonu, en uzun günlerin yaşandığı bu dönemde pek revaçta.

Ayrıca Kuzey Avrupa coğrafyasının ve Rusya'nın en güzel şehirlerinin tur kapsamında geziliyor olması turistler için bu destinasyonu daha da cazip kılıyor.

Parkları, eğlencesi ve yemekleri ile 'nın başkenti Kopenhag, Finlandiya'nın başkenti Helsinki, 'nın tarihi surlar içerisinde yer alan romantik şehri Tallinn ve Kuzey'in Venedik'i olarak bilinen St.Petersburg tur kapsamında gezilecek şehirler arasında yer alıyor.

Avrupa genelinde bunaltıcı sıcakların yaşandığı şu günlerde, Kuzey kentlerinin serin iklimi biraz ferahlamak isteyenler için de birebir. Kültür-sanatla dolu, bir görsel şölen yaşamak mümkün.

BALTIK ÜLKELERİ NEDİR?

Baltık denizine kıyısı olan Estonya, ve Litvanya olarak bilinir. 1992 yılında kurulan Baltık Denizi Devletleri Konseyi'nden sonra tabiri , Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Almanya, Polonya, Rusya için de kullanılıyor. Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın Baltık denizine kıyısı olmamasına rağmen bu konseye üye oldukları için bu ülkeler arasında anılırlar. Tüm bu siyasi adlandırmaları ve sınıflandırmaları bir kenara bırakmak gerekirse kültürel ve coğrafi bağlılıklar göz önüne alındığında Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'dır.

BU ÜLKELER UCUZ MU?

İş ziyaretlerinde yapılacak muhtemel harcamalar ya da ünlü markalarla ilgileniyorsanız bu ülkeler diğer Avrupa ülkelerinden daha az maliyete hizmet sunmazlar. Bununla birlikte, yerel ürünler, yiyecek, içecek, taksi ve toplu taşıma gibi ucuza yararlanabileceğiniz birçok hizmet bu ülkeleri ziyaret etmek isteyenler için cazip olanaklar yaratıyor.

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Yeni turizm gözdesi: Baltık Ülkeleri
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