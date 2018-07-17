Yeni turizm gözdesi: Baltık Ülkeleri

Gemi seyahati sevenlerin favori rotalarından olan Baltık Denizi destinasyonu, en uzun günlerin yaşandığı bu dönemde pek revaçta.

Ayrıca Kuzey Avrupa coğrafyasının ve Rusya'nın en güzel şehirlerinin tur kapsamında geziliyor olması turistler için bu destinasyonu daha da cazip kılıyor.

Parkları, eğlencesi ve yemekleri ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Finlandiya'nın başkenti Helsinki, Estonya'nın tarihi surlar içerisinde yer alan romantik şehri Tallinn ve Kuzey'in Venedik'i olarak bilinen St.Petersburg tur kapsamında gezilecek şehirler arasında yer alıyor.

Avrupa genelinde bunaltıcı sıcakların yaşandığı şu günlerde, Kuzey kentlerinin serin iklimi biraz ferahlamak isteyenler için de birebir. Kültür-sanatla dolu, bir görsel şölen yaşamak mümkün.

BALTIK ÜLKELERİ NEDİR?

Baltık denizine kıyısı olan Estonya, Letonya ve Litvanya Baltık ülkeleri olarak bilinir. 1992 yılında kurulan Baltık Denizi Devletleri Konseyi'nden sonra Baltık ülkeleri tabiri İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Almanya, Polonya, Rusya için de kullanılıyor. Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın Baltık denizine kıyısı olmamasına rağmen bu konseye üye oldukları için bu ülkeler arasında anılırlar. Tüm bu siyasi adlandırmaları ve sınıflandırmaları bir kenara bırakmak gerekirse kültürel ve coğrafi bağlılıklar göz önüne alındığında Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'dır.

BU ÜLKELER UCUZ MU?

İş ziyaretlerinde yapılacak muhtemel harcamalar ya da ünlü markalarla ilgileniyorsanız bu ülkeler diğer Avrupa ülkelerinden daha az maliyete hizmet sunmazlar. Bununla birlikte, yerel ürünler, yiyecek, içecek, taksi ve toplu taşıma gibi ucuza yararlanabileceğiniz birçok hizmet bu ülkeleri ziyaret etmek isteyenler için cazip olanaklar yaratıyor.