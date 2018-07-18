Gözde tatil bölgelerinden Ayvalık rehberi

CUNDA ADASI

Cunda Adası'nın bugünkü adı Ali Bey Adası, ancak bu ismi pek kimsenin kullandığı söylenemez. Adanın bir diğer adı da Yunanlılar zamandan kalmış olan Moshonisia (Kokuluada). Eski Yunan'dan Herodot'a uzanan bir geçmişten söz ediyoruz Cunda'dan bahsederken. Ayvalık'ın betonla bezeli merkezinden uzaklaşıp eski Rum yapıları arasından, eski zeytinyağı fabrikalarının önünden geçerek, iki köprüyü ardınızda bırakarak ulaşıyorsunuz adaya. Adayı ikiye ayırmak lazım. Taksiyarhis Kilisesi ve sahildeki restoran ile mağazaların bulunduğu merkez bölüm ve Ayışığı Koyu'nun bulunduğu Milli Park.

TAKSİYARHİS KİLİSESİ

Taksiyarhis Kilisesi, 1873'te inşa edilmiş. Çanı, 2. Dünya Savaşı yıllarında yerinden çıkarılarak halka haber vermek için kullanılmış. Daha sonra bu çanın dünyanın en büyük çanı olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde ise Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Bergama Müzesi'nde sergileniyor. Kilisenin bir başka özelliği balık pullarının üzerine çizilmiş ikonları. Kilisenin adı ise Yunanca 'baş melek' anlamına geliyor.

SEVİM VE NECDET H. KENT KİTAPLIĞI

Cunda'nın en yüksek noktasında yer alan eski adı Agios Yannis olan kilise ve yel değirmeni, yıllarca kendi haline terk edilmiş. Rahmi Koç Müzesi buranın restorasyon işine el atıp yeniledi ve kitaplık haline getirdi. Kent ise anne ve babasına ait 3 bin kitabı buraya bağışladı. Şimdi bu kitaplık adanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri.

PATRİÇA KOYU

Yunanca 'koltuk değneği' anlamına gelen bölgeye yerli halk Patriça diyerek dilimize uydurmuş. Bu bölgeye biraz bozuk orman yolu içerisinden birkaç dakikada ulaşılabiliyor. Cunda'nın en güzel koyları ve plajları Patriça ve Ayışığı Koyu'nda. Bölgede Rumların döneminden kalma pek çok kilise ve manastır bulunuyor. Genel olarak sessiz, sakin bir yer.