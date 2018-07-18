Münih'te gezilecek yerler

Nüfus bakımından Almanya'nın 3.büyük kenti olan Münih'i seyahat rotanıza eklemelisiniz.

MÜNİH NEREDE? MÜNİH KENTİNE NASIL GİDİLİR?

Münih, Almanya'nın güneyinde, Bavyera eyaletinde yer alan bir kenttir. Bayvera eyaletinin başkenti olan Münih, aynı zamanda Avrupa'nın en gelişmiş şehirlerinden de biridir. Alp dağlarının hemen kuzeyinde, düzlük bir arazide kurulu olan kent, iklimi nedeniyle bol yağış almaktadır. Bu da Münih'i yemyeşil bir kent haline getirmekte.

Münih kentine İstanbul'dan haftanın her günü karşılıklı çok sayıda sefer düzenlenmektedir. Hem yoğun gurbetçi nüfus hem de Alman turistlerin tatil tercihleri nedeniyle iki kent arasında gün içerisinde birçok uçuş gerçekleştirilmekte. Münih - İstanbul uçuşları 2 saat 40 dakika sürmekte.

MÜNİH KENTİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Münih, günümüzde Almanya'nın en önemli sanayi kentlerinden biri konumundadır. Dünyaca ünlü pek çok markanın çıkış yeri olan Münih, bu sayede başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden işçi göçü almıştır. Yüksek yaşam kalitesine sahip olan Münih, Almanya'nın bir parçası olarak Avroyu resmi para birimi olarak kullanmakta.

Almancanın yanı sıra kentte İngilizce ve Türkçe de en çok konuşulan diller arasında yer alıyor. Alplerin hemen kuzeyinde yer alan Münih'te, kışlar oldukça soğuk geçmekle birlikte yazları insanı çok da rahatsız etmeyen bir sıcağa sahiptir. İlkbahar ve sonbaharda doğanın her renginin tonlarına bürünen Münih, tarihi yapıları kadarı kentin tümüne yayılan parklarıyla da tanınıyor. Münih dünyanın en yeşil kentlerinden biridir.

İngiliz Bahçesi ve Olimpiyat Parkı kentin en büyük yeşil alanlarıdır. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte Münihliler soluğu bu parklarda alır. Çimenlere uzanıp güneşlenenler ya da etraftaki kafelerde oturan Münihliler, doğanın tadını doyasıya çıkarmaktadır. Münih kentinde aynı zamanda parklarında çıplakların da dolaşabileceği bölgeler mevcuttur. Bu durum özellikle Münih'e gelen turistlerin dikkatini çekmektedir.

MÜNİH KENTİNİN TARİHİ ÖNEMİ

Bavyera krallığının başkenti olan Münih, Alman şehirleri içinde önemli bir yere sahiptir. Tarih boyunca canlı bir ticarete sahip olan kent, sanayi çağına da başarılı bir şekilde ayak uydurmuş ve çok sayıda ünlü markayı ortaya çıkarmıştır.

15. yüzyıldan itibaren hızla gelişen Münih'te çok sayıda görkemli yapı inşa edilmiştir. Gotik katedral ve sarayların inşa edildiği Münih, bu açıdan dikkat çekicidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında pek çok binanın yıkıldığı Münih'te bu yapılar, daha sonra asılları korunarak yeniden inşa edilmiştir.

Nymphenburg Sarayı, Pinakothek der Modern, Bavyera Ulusal Müzesi, BMW müzesi gibi yapılar, Münih'e gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.