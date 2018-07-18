Slovenya'da gezilmesi gereken yerler

SLOVENYA

Tarihi bölgeleri, gezilecek yerleri turistik açıdan çok tatmin edici bir ülkedir. İnsanları özellikle dışarıdan gelen misafirlere karşı oldukça misafirperver ve samimi davranışları olduğu söylenmektedir. İnsanlarının verdiği sıcak davranışlar sayesinde güvenli bir ülke izlenimi ortaya çıkmaktadır. Kendilerine ait yöresel yemek kültürleri çok gelişmiş değil, fakat çevresinde bulunan ülkelerin kültürleri ile birebir uyum içerisinde bir ülke. Yemek kültürü olarak daha çok çorba çeşitleri olarak zengin bir sunum bulunuyor. Fakat çevre ülkelerin yemeklerini sentez olarak aldıklarından çeşitli yemek türlerini bulabilirsiniz, daha çok çiftlik evi restoranlarında bu lezzetleri tadabilirsiniz

Gezilecek alanların birbirine yakın olması, kısa bir sürede birçok yeri görebileceğiniz anlamına gelmektedir. Benzin çok ucuz olduğundan, ülkede herkesin arabası var. Zaten ülke ucuz bir ülke fakat ulaşımın ülkemizle ve farklı ülkelerle kıyasladığımda pahalı kaldığını görmekteyiz. Ülke birçok ülkeye yakınlığı sayesinde avantaj sağlamaktadır. Raylı sistem ve otobüsler ile Viyana, Zagrep, Venedik, Münihe kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Slovenya, hem ucuz bir ülke olması, Avrupa'daki birçok ülkeye yakınlığı, doğal güzelliklerinin bulunması, tarihi zenginlikleri, yemek kültürü ve birçok sebepten dolayı görülmesi gereken bir ülkedir.

BAŞLICA GEZİLECEK YERLERİ

Slovenya, Ljubljana şehri gezilecek yerlerin başında gelmektedir. Ülkenin kültürel, ekonomik, politik açıdan en önemli şehridir. Yeni ve eski olarak Drave ismi verilen nehrin ayırdığı bir şehirdir.

ÜLKENİN DİLİ VE DİNİ

Slovakyalıların resmi dili Slovencedir. Ayrıca ülke oldukça kozmopolit bir yapıya sahiptir, bu sebeple İtalyanca, Hırvatça, Macarca, Sırpça da konuşulan diller arasındandır. Din olarak ise, ülkede yaşayan nüfusun çoğunluğu Katolik'tir, az da olsa Protestan, Ortodoks ve hatta Müslümanlık da görülmektedir.