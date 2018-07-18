Tatile çıkarken yanınıza bunları almayı unutmayın!

Tatilde canınız sıkılmasın, her şey gönlünüzce olsun istiyorsanız aşağıda hazırladığımız listeden evinizde siz de hazırlayın. Kesinlikle kameranızı almadan evden çıkmayın. Çünkü yeni anılar için kamera şart İşte seyahate çıkacakların dikkat etmesi gerekenler...

Eğlence ve teknolojik ürünler

Cep telefonunuz ve mutlaka şarj aletiniz!

Fotoğraf makinanız, eğer varsa kameranız ve şarj aleti

Müzikçalarınız, yedek piller veya şarj aleti

Her zaman lazım olabilecek bir not defteri ve kalem

Güzergahınızın veya gezilecek yerlerin listesine sahip bir harita

TIBBİ İHTİYAÇLAR

Antibiyotik kremler

Güneş yağınız veya kreminiz

Yara bantları

Sinek,böcek kovucu spreyleriniz

Eğer gemiye binecekseniz mutlaka deniz tutmasına karşı ilaçlar

Ağrı kesicileriniz

Reçeteli ilaçlarınız

PARA VE BELGELER

Kimliğiniz veya tatiliniz yurtdışı ise pasaportunuz (kimse uçağı kaçırmak istemez!)

Mutlaka nakit para

Kredi kartınız ve banka kartlarınız

Eğer varsa ehliyetiniz

Eğer evliyseniz evlilik cüzdanınız

Her ihtimale karşı telefon kartı

Eğer varsa sertifikalarınız (dalış vb)

EKSTRALAR

Cildinize özel Anti bakteriyel sabunlar ve şampuanınız

Dürbün

Oyun kağıtları veya kutu oyunlarınız

Yedek güneş gözlüğünüz (evet tatillerde ikinci güneş gözlüğüne ihtiyaç vardır!)

Şemsiye ve yedek şapkanız

Mutlaka yedek mayonuz (hatta ikinci yedekleriniz)