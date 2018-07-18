Tatile çıkarken yanınıza bunları almayı unutmayın!

Tatilde canınız sıkılmasın, her şey gönlünüzce olsun istiyorsanız aşağıda hazırladığımız listeden evinizde siz de hazırlayın. Kesinlikle kameranızı almadan evden çıkmayın. Çünkü yeni anılar için kamera şart İşte seyahate çıkacakların dikkat etmesi gerekenler...
Eğlence ve teknolojik ürünler
- Cep telefonunuz ve mutlaka şarj aletiniz!
- Fotoğraf makinanız, eğer varsa kameranız ve şarj aleti
- Müzikçalarınız, yedek piller veya şarj aleti
- Her zaman lazım olabilecek bir not defteri ve kalem
- Güzergahınızın veya gezilecek yerlerin listesine sahip bir harita
TIBBİ İHTİYAÇLAR
- Antibiyotik kremler
- Güneş yağınız veya kreminiz
- Yara bantları
- Sinek,böcek kovucu spreyleriniz
- Eğer gemiye binecekseniz mutlaka deniz tutmasına karşı ilaçlar
- Ağrı kesicileriniz
- Reçeteli ilaçlarınız
PARA VE BELGELER
- Kimliğiniz veya tatiliniz yurtdışı ise pasaportunuz (kimse uçağı kaçırmak istemez!)
- Mutlaka nakit para
- Kredi kartınız ve banka kartlarınız
- Eğer varsa ehliyetiniz
- Eğer evliyseniz evlilik cüzdanınız
- Her ihtimale karşı telefon kartı
- Eğer varsa sertifikalarınız (dalış vb)
EKSTRALAR
- Cildinize özel Anti bakteriyel sabunlar ve şampuanınız
- Dürbün
- Oyun kağıtları veya kutu oyunlarınız
- Yedek güneş gözlüğünüz (evet tatillerde ikinci güneş gözlüğüne ihtiyaç vardır!)
- Şemsiye ve yedek şapkanız
- Mutlaka yedek mayonuz (hatta ikinci yedekleriniz)