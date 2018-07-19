İngiltere'de gezilecek yerler

1. STRADFORD-UPON-AVON

Shakespeare'in doğduğu kasaba olan Stardford-upon-Avon, muhteşem doğası, küçük İngiliz kasabası özelliği, Avon nehrinin sahipleri kuğuları ve eski ve en iyi tiyatro sahneleriyle İngiltere'de mutlaka ve mutlaka görülmesi gereken bir yer.

2. OXFORD

Bir üniversite kenti olan Oxford kitapçıları ve eski kafeleriyle İngiltere'nin en entelektüel şehri. Şehrin en güzel manzarası St Mary the Virgin Kilisesine çıkmayı unutmayın.

3. Edinburgh

İskoçyanın incisi Edinburg ise sizi bir masal dünyasında hissettirecek. Harry Potter'ın bu şehirde yazılmasına hiç şaşırmayacaksınız.

4. Warwick Kalesi

Sizi Ortaçağ İngilteresine götürecek olan Warwick kalesi, İngiltere havasını soluyabileceğiniz mekanlardan biri.

5. Bath

Süper düzenli şehir yapısı ve şirinliğiyle dikkat çeken Bath İngiltere'de gezilmeyi hak eden yerlerin başında geliyor.

6. Cambridge

Bir başka üniversite şehri olan Cambridge şehre güzellik katan gezilesi bir kanala sahip.

7. Manchester

Sanayi Devriminin gerçekleşmiş olduğu yer olan Manchester İngiliz tarihini ve psikolojisini anlamanız için bulunmanız gereken yerlerden. Çeşitli fabrika müzelerini de ziyaret edebilirsiniz.

8. Liverpool

İngilterenin kuzeyinde yer alan bu iki şehir genelde futbol takımlarıyla bilinir. Ve birbirine çok benzerdir.

9. Brighton

İngilterenin güneyinde yer alan Brighton İngilterede ki diğer bir sahil şehridir. Sıcak havalarda denize girme imkanına sahip olunan Brighton şehri barındırdığı gay nüfusuyla da İngilterede dikkat çeken bir şehirdir. Brighton İngiltere gezi rehberi arasındaki şehirlerde mutlaka bahsedilmesi gereken bir sahil kasabasıdır.

10. Yorkshire

Yorkshire Britanya'nın en büyük bölgelerinden biri olduğu gibi kendine özgü bir kimliğe de sahiptir. Bölgelerinin bir cazibe merkezi olmasıyla gurur duyan insanları, sıcaklıklarıyla ün salmıştır. Güzel manzaralı köyleriyle vahşi North York bataklıkları ve Yorkshire vadilerinin engebeli tepeleri dünyaca ünlü birçok sanatçı, yazar ve televizyon yapımcısını hayran bırakmıştır. Ve tabi ki ünlü ingiliz çayının yetiştiği yerdir.