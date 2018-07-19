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seçiminde lu ailelerin dikkat etmesi gerekenler

Hala tatile çıkamayan çoçuklu aileler bu haber sizin için. Çocuğumla nasıl tatil yapacağım diye düşenenler, deniz, kum ve güneş üçlüsünün hayalini kuranlar şezlonglarda yerini aldı bile. Çocuğunuzla beraber rahat bir yaz tatili geçirmek istiyorsanız, bu önerilerimize kulak verin. Peki küçük çocuğu ile tatile çıkacaklar seçiminde neye dikkat etmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 12:34
Otel seçiminde çocuklu ailelerin dikkat etmesi gerekenler

lu tatil yapacak aileler seçiminde nelere dikkat etmeli? Hem kendiniz için hem de çocuğunuz içi rahat bir tatil nasıl olmalı? İşte eğlenceli ve konforlu bir tatil için basit ama etkili öneriler...

- Uzun yolculuklarda çocuğunuzun midesinin bulanmaması ya da canının sıkılmaması için havaalanı mesafesi kontrol edilerek yakın konumlu tatil mekanları tercih edilmeli.

- Otel odalarının hijyenik olmasına dikkat edilmeli.

- Sütünüzü dilediğiniz zaman odanızda ısıtabilmek için ısıtıcı bir cihaz bulunmalı.

- Otelde çocuklara özel menü çıkaran ya da onlara özel restoranlar olmalı.

- Kalacağınız otelin odasında çocuğunuza özel bornoz, havlu ve terlik bulundurulmalı.

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Otel seçiminde çocuklu ailelerin dikkat etmesi gerekenler
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