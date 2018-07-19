Otel seçiminde çocuklu ailelerin dikkat etmesi gerekenler

Çocuklu tatil yapacak aileler otel seçiminde nelere dikkat etmeli? Hem kendiniz için hem de çocuğunuz içi rahat bir tatil nasıl olmalı? İşte eğlenceli ve konforlu bir tatil için basit ama etkili öneriler...

- Uzun yolculuklarda çocuğunuzun midesinin bulanmaması ya da canının sıkılmaması için havaalanı mesafesi kontrol edilerek yakın konumlu tatil mekanları tercih edilmeli.

- Otel odalarının hijyenik olmasına dikkat edilmeli.

- Sütünüzü dilediğiniz zaman odanızda ısıtabilmek için ısıtıcı bir cihaz bulunmalı.

- Otelde çocuklara özel menü çıkaran ya da onlara özel restoranlar olmalı.

- Kalacağınız otelin odasında çocuğunuza özel bornoz, havlu ve terlik bulundurulmalı.